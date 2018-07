"W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez 75 laty przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej chylimy czoła przed ofiarami tej okrutnej zbrodni. Ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej pozostaje wciąż bolesną raną w zbiorowej pamięci naszego narodu. Raną tym większą, że przez dekady przemilczaną. Przez lata komunizmu strażnikami pamięci o bestialskich wydarzeniach na Wołyniu byli ocaleni i rodziny ofiar" - napisał premier w liście odczytanym przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka.

Jak zaznaczył Mateusz Morawiecki, dlatego dziś mamy tym większy obowiązek głośno mówić o tym "przerażającym doświadczeniu i pamięć o nim przekazywać kolejnym pokoleniom". "Lecz nasza pamięć musi być oparta na prawdzie. Zbrodnia wołyńska nie może być relatywizowana, nie można jej usprawiedliwiać. Musimy więc udźwignąć ciężar historii ze świadomością, że nie zmienimy przeszłości, ale możemy uczynić wszystko by budować lepszą przyszłość" - podkreślił w liście odczytanym podczas niedzielnych uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

"W obliczu wiedzy o ludobójstwie wołyńskim mamy obowiązek jeszcze mocniej wskazywać na niszczącą siłę nienawiści, moc zbrodniczych totalitaryzmów. Musimy podkreślać rolę edukacji, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, która z Golgoty Kresów uczyni rozpoznawalny znak i przestrogę. To niekończące się zadanie, trzeba to czynić ciągle i na nowo" - zaakcentował premier.

Podkreślił także, że w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa jeszcze raz głośno deklarujemy, że "nie ustaniemy w wysiłkach, by wydarzenia rzezi wołyńskiej i innych miejsc kaźni Polaków na Kresach Wschodnich zostały godnie upamiętnione". "Już dziś obserwujemy jak do tej wspólnej misji przyczynia się ustanowione dwa lata temu święto państwowe. Prawdę o zbrodni wołyńskiej włączyliśmy do naszej narodowej historii. Niepodległa Rzeczpospolita z należną czcią wspomina ofiarę naszych rodaków" - dodał Mateusz Morawiecki.