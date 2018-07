Zapytany, czy I prezes Sądu Najwyższego zamierza w środę przyjść w normalnym trybie do pracy, Laskowski przytaknął.

- Tak, i tu plany się nie zmieniły. Pani prezes ma zamiar jutro być w pracy. A jakie będą dalsze losy i decyzje pani prezes, czy zdecyduje o przejściu na urlop, tego dzisiaj nie wiem - zaznaczył. - Pani prezes podtrzymała to, że jutro będzie przed Sądem - dodał.

Pytany o to samo na swojej konferencji prasowej prezydencki minister przekazał, że "nie spodziewa się, żeby pani profesor Gersdorf wybierała się do pracy". Sędzia Laskowski zaprzeczył, jakoby była możliwość, że w środę stanowisko prezesa SN będą pełnić zarówno Gersdorf, jak i Iwulski. - Nie, bo to jest zarządzenie o zastępowaniu. Czyli wtedy, kiedy nie ma tego, który jest zastępowany, wyznaczony jest ten, który ma zastępować. A jeśli jest ten, który ma być zastępowany, to oczywiście on pełni swoje obowiązki. Tak rozumiem ideę zastępstwa - podkreślił.

- Prezes Iwulski jest upoważniony do zastępowania I prezes Sądu Najwyższego - dodał. Jak podkreślił, "tutaj stanowisko i pani prezes, i sędziów Sądu Najwyższego zostało wyrażone w toku Zgromadzenia (Ogólnego - red.)". - Podjęta została uchwała - stwierdził. - Ale nie znam szczegółów rozmowy z panem prezydentem - zastrzegł rzecznik SN.