Zgodnie z informacją mł. asp. Antoniego Rzeczkowskiego z KSP, do zdarzenia doszło ok. godz. 19 w Nieporęcie, przy ul. Wojska Polskiego, na terenie portu. Z powodu silnego wiatru oberwał się konar drzewa i przygniótł mężczyznę, który przytomny trafił do szpitala, gdzie jednak wskutek odniesionych obrażeń zmarł.

Jak potwierdza policja, a także urząd miejski w Wołominie, zmarły to Robert Makowski - zastępca burmistrza Wołomina. Makowski pełnił tę funkcję od maja 2016 r., wcześniej był m.in. Komendantem Powiatowym Policji w Wołominie.

Rzeczkowski zapowiedział, że policja zbada okoliczności tego zdarzenia.

W czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek nad Polską przeszedł front burzowy, w związku z czym doszło do ponad 4,3 tys. interwencji Straży Pożarnej. Podczas burz ok. 10 osób zostało poszkodowanych.