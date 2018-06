"Większość inwestorów czeka już na dzisiejszy Fed, gdzie najpewniej będziemy świadkami podwyższenia stóp o 25 pb. Scenariusz ten wydaje się być już +w cenach+, a reakcja rynku zależeć będzie od projekcji dalszej ścieżki monetarnej w USA i stanowiska FOMC do ostatnich danych. EUR/PLN pozostaje w ramach konsolidacji 4,26-4,28" - napisał w komentarzu Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Zdaniem Jakuba Rybackiego, ekonomisty ING Banku Śląskiego decyzja Fed może wywołać jedynie umiarkowaną reakcję rynków, zaś większe emocje wśród inwestorów może budzić posiedzenie EBC.

"Ostatnie komentarze Praeta wywołały oczekiwania, że EBC szybko zamknie program luzowania ilościowego. Ostatni kwartał wniósł jednak niepewność co do perspektyw wzrostu w strefie euro. Bardziej prawdopodobne jest więc gołębie zaskoczenie" - powiedział.

"To by spowodowało osłabienie euro do dolara. Reakcja na złotym będzie mniejsza. Pole do umocnienia polskiej waluty do euro oceniamy na 4,25/EUR. Łagodniejsza od oczekiwań retoryka EBC wywołałaby umocnienie obligacji na świecie, w tym w Polsce" - dodał.

Amerykańska Rezerwa Federalna w środę wieczorem ogłosi decyzję ws. stóp procentowych. Oczekiwania rynku wskazują, że Fed najprawdopodobniej podwyższy stopy procentowe o 25 pb do 1,75-2,0 proc., drugi raz w bieżącym roku i siódmy raz w cyklu.

W czwartek posiedzenie kończy Europejski Bank Centralny. Rynek spekuluje, że EBC może ogłosić datę zakończenia programu skupu aktywów.

Ubiegłotygodniowe przemówienie głównego ekonomisty EBC Petera Praeta potwierdziło wcześniejsze przecieki prasowe. Praet, uważany do tej pory za gołębia i sojusznika prezesa EBC Mario Draghiego, powiedział, że EBC „będzie musiał ocenić, czy nastąpił wystarczający postęp, który uzasadniałby stopniowe ograniczanie skupu aktywów netto”. Wcześniej Bloomberg informował za źródłami w EBC, że bankierzy w czerwcu podejmą pierwszą formalną dyskusję na temat zakończenia QE.

Ministerstwo Finansów ogłosiło w środę, że na przetargu zamiany 15 czerwca odkupi papiery PS0718, OK1018 i WZ0119, a sprzeda OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428, WZ0528.