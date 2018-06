"W ubiegłym tygodniu KE wystąpiła do Rady UE o zorganizowanie formalnego wysłuchania z udziałem Polski w kontekście art. 7 ust. 1 traktatu unijnego" - powiedział Timmermans. Dodał, że "należy szybko znaleźć rozwiązanie tej sytuacji". "To jest w interesie wszystkich państw członkowskich i KE" - powiedział, dodając, że polski rząd musi podjąć szybkie działania, by rozwiązać kwestie dotyczące sądownictwa.

Timmermans wspomniał też o swojej planowanej na 18 czerwca wizycie w Polsce i spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Przejęzyczył się przy tym i zamiast powiedzieć, że wybiera się do Warszawy, powiedział, że jedzie do Moskwy. "Pojadę do Moskwy, by kontynuować dialog z władzami polskimi" - zaznaczył.

Po chwili jednak się poprawił. "To straszny błąd. (...) Przepraszam" - zaznaczył.

Timmermans apeluje do polskiego rządu o kolejne zmiany ws. sądownictwa

Wiceszef KE Frans Timmermans zaapelował do polskiego rządu podczas środowej debaty w PE w Strasburgu na temat praworządności w Polsce o kolejne zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Dotychczasowe korekty w reformach są jego zdaniem niewystarczające.

Timmermans podkreślił, że choć Polska dokonała w ostatnim czasie zmian w reformie wymiaru sprawiedliwości, które idą w dobrym kierunku, to "z żalem musi poinformować", że główne obawy KE nie zostały uwzględnione.

Wskazał przy tym, że chociaż wprowadzono zmiany, władze w Polsce będą miały prawo m.in. do wydłużenia kadencji sędziów w Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych. "To jest przyczyna do niepokoju, jeśli chodzi o utrzymanie trójpodziału władzy i niezależności wymiaru sprawiedliwość" - zaznaczył.

Skrytykował też "upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa". "Sytuacja I prezesa Sądu Najwyższego też jest bardzo niepokojąca" - wskazał wiceszef Komisji. Dodał, że 7-letnia kadencja I sędziego Sądu Najwyższego na skutek reformy skończy się dwa lata wcześniej, mimo że konstytucja zakłada 7-letnią kadencję sędziów. "Przymusowe odejście na emeryturę tej sędzi będzie oznaczało naruszenie zasady praworządności" - zaznaczył.

Timmermans skrytykował również możliwości "odwoływania przez ministra sprawiedliwości prezesów sądów". Dodał, że "nie podjęto też kroków, by przywrócić niezależność Trybunału Konstytucyjnego". Wskazał, że w efekcie zmian wprowadzonych przez polskie władze, "po TK i KRS, teraz Sąd Najwyższy może zostać poddany kontroli politycznej".

Dlatego - jak podkreślił wiceprzewodniczący KE - ostatnio przyjęte korekty w reformie wymiaru sprawiedliwości nie pozwalają usunąć obaw i ryzyka zagrożenia dla praworządności w Polsce.

Podsumowując, powiedział, że w tych kwestiach należy szybko znaleźć rozwiązanie. "KE ma nadzieję, że Polska teraz szybko uwzględni nasz niepokój". Wskazał, że rząd polski musi podjąć szybkie działania, "by rozwiązać kwestie sytuacji sędziów Sądu Najwyższego przed 3 lipca, bo wtedy uprawomocni się decyzja o upływie kadencji".

Lewandowski oskarża o targowicę tych, którzy kierują Polskę na wschód

TK to fasada, w sądach jest coraz więcej spolegliwych sędziów, ostatnim bastionem jest Sąd Najwyższy, dlatego trzeba go bronić - mówił w PE szef delegacji PO Janusz Lewandowski. Zdradza nie ten, kto broni prawdy, ale kto kieruje Polskę na wschód - przekonywał.

"Zdradza polską rację stanu - tak jak kiedyś targowica - ten, kto chce zwracać Polskę na wschód" - oświadczył podczas środowej debaty w Parlamencie Europejskim szef delegacji Platformy Obywatelskiej w tej instytucji.

Jak zaznaczył, mówienie prawdy nie może być zdradą, a obrona konstytucji jest obowiązkiem. "Stając dziś w obronie sądownictwa i konstytucji, stajemy w obronie prawa Polek i Polaków i ich dobrej przyszłości w UE" - powiedział.

Krasnodębski: KE nie chce wykazać dobrej woli z w rozmowach z Polską

KE nie chce wykazać dobrej woli w rozmowach z Polską. Ze spokojem i stanowczością czekamy na ruch KE i Rady, Jesteśmy gotowi tłumaczyć nasze stanowisko - powiedział wiceszef PE Zdzisław Krasnodębski (PiS) podczas debaty na temat praworządności w Polsce. Polityk wypowiedział się w imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Zaznaczył, że polski parlament dokonał ostatnio znaczących korekt i zmian w przyjętych regulacjach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, m.in. osłabiając wpływ ministra sprawiedliwości na organizacje sądów, wzmacniając rolę KRS, publikując zaległe wyroki TK, zmieniając przepisy dotyczące asesorów czy wyrównując wiek przechodzenia na emeryturę sędziów.

"Polska zrobiła bardzo wiele, by osiągnąć porozumienie i by uwzględnić zastrzeżenia Komisji. Niestety do porozumienia potrzeba dobrej woli i chęci zrozumienia obu stron. Z przykrością należy stwierdzić, że KE reprezentowana przez pana nie chce tej dobrej woli i zrozumienia wykazać" - zaznaczył, zwracając się do wiceszefa KE Fransa Timmermansa.

Dodał, że reformy podjęte przez PiS "mają ogromne poparcie społeczne".

Odniósł się też do wcześniejszej wypowiedzi Janusza Lewandowskiego (PO). "Pan z faktów wyolbrzymionych buduje pewną narrację, która nie ma nic wspólnego z krajem, w którym obaj żyjemy" - zaznaczył Krasnodębski.

Liberałowie i socjaliści popierają działania KE wobec Polski

Przedstawiciele liberałów oraz socjalistów poparli podczas debaty w PE działania KE wobec Polski. Wzywali, by złożyć przeciw Polsce pozew do unijnego Trybunału. Reprezentantka frakcji liberalnej oskarżyła PiS o tworzenie reżimu autorytarnego w Polsce.

"Proszę nie być hipokrytą. Nie chodzi o czas przechodzenia w stan spoczynku sędziów. Tutaj chodzi o pana partię, która tworzy reżim autorytarny w Polsce, a obywatele polscy zasługują na coś lepszego" - mówiła, zwracając się do Zdzisława Krasnodębskiego z PiS wiceszefowa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) Sophie in 't Veld.

Apelowała przy tym, by zgodnie z traktatami, Komisja Europejska złożyła skargę na ustawę dotyczącą Sądu Najwyższego. "Nalegamy, by KE zrobiła to szybko, przed 3 lipca. Mają państwo władzę i środki oraz wsparcie tej izby, żeby zadziałać" - oświadczyła holenderska polityk.

Wypowiadający się w imieniu socjalistów wiceszef tej drugiej największej w PE frakcji Josef Weidenholzer wskazywał, że w Polsce zagrożone są wartości demokratyczne. "Wszyscy mamy prawo nalegać, żeby państwa działały zgodnie ze swoją konstytucją" - mówił eurodeputowany.

Dialog w sprawie praworządności Polski z KE trwa. 18 czerwca do Warszawy ma przyjechać Timmermans, by rozmawiać o praworządności w Polsce z premierem Morawieckim.

Komisja Europejska w grudniu ub.r. uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie w ramach art. 7., zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w zapisach ustaw reformujących sądownictwo. Część spornych kwestii została już przedyskutowana przez obie strony, jednak Timmermans domaga się od Warszawy dalszych ustępstw.

Komisja za satysfakcjonujące uznała wprowadzone w ostatnim czasie rozwiązania dotyczące zróżnicowania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz mianowania asesorów sądowych. Grudniowe rekomendacje, które Komisja cały czas podtrzymuje, mówią jednak o wielu innych kwestiach, takich jak wybór członków KRS przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego, przywrócenie niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego czy zniesienie swobody decyzyjnej prezydenta odnośnie do przedłużania kadencji sędziów SN, a także wyeliminowanie postępowania na podstawie skargi nadzwyczajnej.

Szymański powiedział we wtorek dziennikarzom, że Polska przedstawiła KE "bardzo konkretną ofertę". "Teraz ruch jest po stronie Komisji Europejskiej" - dodał.