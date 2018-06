Konferencja "Seniorzy w Niepodległej" w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbywa się pod patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

"Podejmując się wielkiego zadania modernizacji Polski, mieliśmy odwagę powiedzieć głośno, że wzrost gospodarczy musi służyć wszystkim grupom społecznym. Taką grupą, przez lata niedocenianą, byli seniorzy, my jednak przekuliśmy nasze słowa w czyny" - napisał szef rządu.

W liście pozdrowił wszystkich uczestników konferencji oraz przesłał im słowa najwyższego szacunku.

"Wierzymy, że polityka społeczna w naszym kraju musi być spójna i konsekwentna. Służące seniorom działania systemowe podejmowane przez państwo, wdrażanie nowych i udoskonalanie istniejących już mechanizmów to niezwykle istotny aspekt życia Polek i Polaków. Nie szczędzimy starań, żeby jesień życia była czasem należnej seniorom godności" - wskazał Morawiecki.

Dodał, że wszyscy chcą, żeby seniorzy zachowali jak najlepsze zdrowie i jak najdłużej byli samodzielni. Jako ważny aspekt wskazał także zagwarantowanie osobom starszym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Przypomniał, że rząd PiS wprowadził program bezpłatnych leków 75+, program "Senior+", jak również obniżył wiek emerytalny, co było jego zdaniem społecznie oczekiwane.

"To również podniesienie minimalnej emerytury i najwyższa od lat jej waloryzacja. Nasze zapowiedzi postrzegano w kategoriach kosztów. My wiemy jednak, że to inwestycja. Inwestycja w bliźniego, w nasze społeczeństwo" - dodał prezes Rady Ministrów w liście, który odczytała szefowa okręgu toruńsko-włocławskiego PiS Marzenna Drab.

Przypomniał także, że w tym roku obchodzona jest 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

"Nasi przodkowie walczyli o suwerenną Rzeczpospolitą i jej pomyślność dla kolejnych pokoleń. Rezem, bez względu na wiek, kontynuujmy ich dzieło" - zaapelował Morawiecki.

W konferencji w WSKSiM uczestniczą seniorzy z różnych stron kraju. (PAP)

autorzy: Tomasz Więcławski, Jerzy Rausz