We wtorek Czesław Mroczek, Paweł Suski, Leszczek Ruszczyk i Cezary Tomczyk skierowali pismo do MON, w którym zwrócili się o udostępnienie m.in. "raportu otwarcia", jaki miał powstać po objęciu kierownictwa resortu przez Mariusza Błaszczaka w styczniu. W środę MON, w odpowiedzi na pismo, zaprosiło posłów na czwartek na spotkanie do ministerstwa.

"Ani pan wiceminister (Sebastian) Chwałek, ani jego współpracownicy nie potrafili nam powiedzieć, czy jest raport otwarcia czy zamknięcia po działalności Antoniego Macierewicza. Będziemy czekali na tę informację" - powiedział Mroczek po zakończeniu blisko dwugodzinnego spotkania.

Dodał, że nie udało się też uzyskać informacji na temat zmian, jakie zaszły w Polskiej Grupie Zbrojeniowej po objęciu władzy przez PiS oraz zarzutów funkcjonowania w niej "układu towarzysko-biznesowego".

Mroczek ocenił, że obecne kierownictwo resortu obrony "wciąż porusza się w ramach ścieżek wyznaczonych przez b. szefa MON. "Mamy wrażenie, że +odcięcie się+ od Antoniego Macierewicza jest mocno pozorne" - oświadczył.

"W ramach kontroli parlamentarnej poruszyliśmy ponad dwadzieścia zagadnień, zadaliśmy ponad dwadzieścia pytań. Umówiliśmy się, że w połowie przyszłego tygodnia te sprawy zostaną przedłożone posłom z komisji obrony narodowej" - dodał Cezary Tomczyk (PO).

Zaznaczył, że podczas spotkania przedstawiciele MON przekazali, że resort wciąż nadrabia zaległości w odpowiadaniu m.in. na interpelacje poselskie. "Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wygląda ta +stajnia Augiasza+" - zaznaczył.

Przekazał ponadto, że podczas spotkania wiceszef MON Sebastian Chwałek zapewnił, iż prawo posłów do informacji zostanie wykonane. "Dostaliśmy jasną informację, że na wszystkie pytania dostaniemy jasną odpowiedz w ciągu najbliższych dni i ja to traktuję jako słowo dane przez ministra obrony narodowej polskim parlamentarzystom" - podkreślił. Dodał, że pytania dotyczą m.in. kosztów działalności Antoniego Macierewicza oraz działającej przy MON podkomisji smoleńskiej, którą kieruje.

"Informacje będą zebrane na kolejne nasze spotkanie, które - mamy nadzieję - odbędzie się w ciągu tygodnia, najdalej dwóch" - zaznaczył Mroczek.

Dopytywany, czy posłom udało się uzyskać informacje dotyczące postępowania na zakup śmigłowców dla wojska, Mroczek odparł, że informacje, które otrzymali na ten temat, są objęte klauzulą tajności. "Poza jedną informacją ogólną, że toczą się dwa postępowania rozpoczęte w ramach pilnej potrzeby operacyjnej dwa lata temu" - dodał.

Poinformował, że Platforma Obywatelska złoży dwa wnioski o zwołanie sejmowej komisji obrony narodowej. PO chciałaby, by MON na jednym z nich wyjaśnił doniesienia o "układzie towarzysko-biznesowym" w Polskiej Grupie Zbrojeniowej za rządów Antoniego Macierewicza, a na drugim poinformował, jaki sprzęt będzie pozyskiwany dla wojska w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

W połowie stycznia prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał zmian w składzie rządu; m.in. dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński został szefem MSWiA w miejsce Mariusza Błaszczaka, który z kolei zastąpił Antoniego Macierewicza na stanowisku szefa MON.