Dwanaście osób z Trzebiatowa trafiło do szpitali w Gryficach, Kołobrzegu i Szczecinie z objawami zatrucia środkami psychoaktywnymi. Część z nich ratownicy zabrali w nocy z poniedziałku na wtorek, a część przetransportowano do szpitali we wtorek.

To osoby w wieku od 14 do 30 lat. Niektóre były w stanie ciężkim - poinformowała PAP Maria Flisznik z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Siedem osób przebywa w szpitalu w Gryficach. Jak poinformował rzecznik tego szpitala Łukasz Szyntor, sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Jedna z kobiet, dwudziestokilkulatka w ciężkim stanie, została przetransportowana do szpitala w Szczecinie.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka