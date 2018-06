Za negatywnym zaopiniowaniem wniosku, złożonym przez posłów PO, było 20 posłów, 10 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Według polityków PO wicepremier i szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska ponoszą "polityczną odpowiedzialność" za zawieszony protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie.

Szydło oceniła przed głosowaniem, że wniosek o wotum nieufności wobec niej jest mało merytoryczny. "Myślę, że polityka społeczna, a szczególnie sytuacja osób niepełnosprawnych, zasługuje na to, że nawet jeśli stawia się wniosek wobec przedstawicieli rządu, to byłoby dobrze, gdyby to był rzetelny wniosek" - powiedziała.

"Hipokryzją polityczną jest wykorzystywanie sytuacji osób, które są w najtrudniejszej sytuacji, tych najsłabszych, osób niepełnosprawnych, do gierek politycznych. Tak ten wniosek odczytuję" - dodała wicepremier.