"Już jutro kolejne przesłuchanie komisji śledczej ds. Amber Gold. W tym tygodniu jawnie przesłuchamy tylko gen. Janickiego. Tomasz Arabski stawi się przed komisją w innym terminie" - poinformowała w poniedziałek na Twitterze przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS).

Początkowo przesłuchanie Arabskiego (w trybie jawnym) miało się odbyć w środę jednak do komisji trafił wniosek pełnomocnika Arabskiego o usprawiedliwienie jego niestawiennictwa. We wniosku - jak informowała wcześniej PAP - wyjaśniono, że b. szef kancelarii ze względów zawodowych przebywa poza granicami kraju. Pełnomocnik Arabskiego zasugerował też - jak dowiedziała się PAP - by przesłuchanie b. szefa KPRM odbyło się 10 września o godz. 12.

Z uaktualnionego porządku obrad komisji wynika, że w tym tygodniu rozpocznie ona prace we wtorek po godz. 10 od przesłuchania w trybie niejawnym b. funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu Dariusza Palczewskiego. Tego samego dnia, po południu, już na posiedzeniu otwartym zeznania złożyć ma b. szef BOR gen. Marian Janicki.

Wiceszef komisji śledczej Jarosław Krajewski (PiS) w niedawnej rozmowie z PAP wskazał, że podczas przesłuchania Janickiego, komisję najbardziej interesować będzie m.in. to "w jaki sposób Biuro Ochrony Rządu chroniło członków rodziny Donalda Tuska oraz kiedy BOR uzyskało informację o współpracy syna ówczesnego premiera z liniami lotniczymi OLT Express, należącymi do Marcina P. (twórcy Amber Gold - PAP)".

Natomiast w środę od godz. 10.30 komisja ma przesłuchiwać w trybie niejawnym kolejnego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracującego przy sprawie Amber Gold.

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.

Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.