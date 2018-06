Nagroda literacka im. Lindego jest przyznawana od 1996 r. zawsze dwóm autorom: z Polski i Niemiec, których słowo "tworzy ideały i wartości, łącząc ludzi, społeczeństwa i narody we wspólnej rozmowie". Honorowani są twórcy mający wybitne osiągnięcia w takich dziedzinach, jak liryka, proza, dramat, eseistyka, krytyka literacka, publicystyka, tłumaczenia.

Wręczenie nagród odbywa się naprzemiennie w miastach partnerskich. W tym roku odbyło się w Teatrze Niemieckim w Getyndze. Mowy poświęcone wyróżnionym wygłosili były prezydent Niemiec Joachim Gauck i redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik. Laureaci otrzymali nagrody w wysokości 5 tys. euro.

O przyznaniu nagród decyduje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele obu miast partnerskich.

Toruń w Niemczech reprezentowali m.in. prezydent miasta Michał Zaleski, przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski, członkowie kapituły nagrody prof. Leszek Żyliński, Adam Marszałek i dr hab. Radosław Sioma. Wizyta była szczególna, bo wypada w 40. rocznicę nawiązania współpracy między tymi miastami.

Dwa dni wcześniej Honorowy Medal Miasta Getyngi otrzymał prezydent Zaleski. Odebrał go w Starym Ratuszu.

"Bardzo dziękuję za przyznane mi wysokie getyńskie wyróżnienie. To dla mnie wielki honor. Odznaczenie to traktuję jako wyróżnienie również dla wszystkich torunian, którzy przez 40 lat pielęgnowali przyjacielskie relacje naszych miast. Wszystkie oczekiwania i jakże liczne wizyty tych czterech dekad sprowadzają się tak naprawdę do jednego marzenia: aby kolejne pokolenia młodych Niemców i Polaków odnajdywały smak prawdziwej i wspólnie przeżywanej przyjaźni" - mówił włodarz Torunia, którego cytuje strona internetowa Urzędu Miasta.

Małgorzata Szejnert (ur. 1936 w Warszawie) pracowała przez 15 lat w dziale reportażu "Gazety Wyborczej", którą współtworzyła. Jej debiut książkowy miał miejsce w 1972 roku, gdy wydano reporterskie dzieło "Borowiki przy ternpajku". Opowiada o amerykańskiej Polonii, której losy autorka poznała w trakcie dwumiesięcznego pobytu w USA. W 1980 roku pomagała w Szczecinie redagować biuletyn strajkowy, który stał się podwaliną pisma NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego. Dwukrotnie była finalistką Nagrody Literackiej Nike - w 2008 roku za "Czarny ogród" i w 2012 roku za "Dom żółwia. Zanzibar". W 2015 roku została wydana jej ostatnia książka "Usypać góry. Historie z Polesia".

Navid Kermani (ur. 1967 w Niemczech) pochodzi z rodziny perskich imigrantów. Jest habilitowanym orientalistą, ale studiował także filozofię i teatrologię. Wykład na uczelniach niemieckich i amerykańskich, jest także publicystą, reportażystą i powieściopisarzem. W 2007 roku został wybrany do Niemieckiej Akademii Języka i Literatury, a cztery lata później otrzymał nagrodę im. Hanny Arendt. W 2015 roku został nagrodzony Pokojową Nagrodą Księgarzy Niemieckich.

Laureatami pierwszej edycji nagrody im. Lindego w 1996 r. byli Wisława Szymborska i Guenter Grass, a w kolejnych latach m.in.: Zbigniew Herbert i Karl Dedecius, Tadeusz Różewicz i Siegfried Lenz, Ryszard Kapuściński i Christa Wolf, Hanna Krall i Marcel Reich-Ranicki, Sławomir Mrożek i Tankred Dorst, Olga Tokarczuk i Ingo Schulze, Wiesław Myśliwski i Herta Mueller, Stefan Chwin i Marie-Luise Scherer. W zeszłym roku uhonorowano Magdalenę Tulli i Julię Zeh.

Patron nagrody, urodzony w Toruniu Samuel Bogumił Linde (1771-1847), był językoznawcą, bibliografem i pedagogiem. Najsłynniejszym jego dziełem jest 6-tomowy "Słownik języka polskiego", wydany po raz pierwszy w latach 1807-14.(PAP)

autor: Tomasz Więcławski