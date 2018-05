Inflacja w strefie euro powyżej oczekiwań; bezrobocie w dół

Inflacja w strefie euro skoczyła w maju do 1,9 proc. - wynika z czwartkowych danych Eurostatu. To znacznie powyżej oczekiwań analityków. Głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen jest energia. Jednocześnie w kwietniu bezrobocie w "19" spadło do 8,5 proc.