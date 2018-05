"Nie powinno być różnicy między mężczyznami i kobietami w islamie" - powiedział Rowhani podczas wtorkowego spotkania ze sportowcami. "Z tego powodu kobiety również powinny mieć prawo do uczestniczenia w sportowych wydarzeniach" - zaznaczył.

Kobiety nie mogą oglądać zawodów sportowych na stadionach w Iranie od rewolucji islamskiej w 1979 roku. Niektórzy z islamskich duchownych argumentują zakaz tym, że nie powinny one przebywać w towarzystwie mężczyzn skandujących ordynarne hasła.

Rowhani odrzucił jednak taką argumentację. Jego zdaniem kobiety nie powinny być karane za to, że mężczyźni zachowują się wulgarnie.

Jak przypomina dpa, irańska wiceprezydent Masumeh Ebtekar zaproponowała utworzenie na stadionach specjalnych stref dla kobiet lub rodzin. Radykalni islamscy duchowni odrzucili jednak ten pomysł.

Sprawa zakazu wstępu na zawody sportowe nabrała rozgłosu we wrześniu 2017 roku podczas meczu piłkarskiego Iran-Syria w Teheranie. Na to spotkanie eliminacyjne do Pucharu Świata w Rosji wpuszczono Syryjki, a zakazano wstępu na nie Irankom. Decyzję tę irański parlament nazwał "godną pożałowania i irytującą dyskryminacją".