"Planujemy posiedzenie plenarne Narodowej Rady Rozwoju, na którym prezydent będzie podawał do wiadomości publicznej potencjalne pytania referendalne w wersji przed ostatecznym zamknięciem dyskusji" - powiedział PAP Paweł Mucha, który jest też pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum konsultacyjnego.

Jak zaznaczył, posiedzenie NRR odbędzie się 12 czerwca. Tego dnia, mówił prezydencki minister, prezydent przekaże "pod ostateczne konsultacje propozycje pytań referendalnych". "Jeśli nie wszystkie, to co najmniej istotną ich część" - dodał Paweł Mucha.

"Kluczem do sukcesu tego referendum jest kwestia sformułowania odpowiednich pytań, które będą zachęcały Polaków do wzięcia udziału w tym głosowaniu" - podkreślił Paweł Mucha. Jak zaznaczył, jeśli chodzi o termin referendum, to prezydent podtrzymuje wolę, by odbyło się ono w dniach 10-11 listopada.

Prezydencki minister zaznaczył, że jeszcze przed posiedzeniem Narodowej Rady Rozwoju "bardzo prawdopodobne" jest spotkanie prezydenta z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. "Pewne jest spotkanie pana marszałka ze mną" - dodał.

Paweł Mucha mówił, że także w najbliższy piątek podczas spotkania z samorządowcami z Okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent będzie odnosił się do kwestii referendum konsultacyjnego.