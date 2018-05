Mecz w Poznaniu został przerwany przez sędziego w 77. minucie po tym, gdy na murawę stadionu rzucono race i wbiegli tam poznańscy kibice. Interweniowało ok. 200 policjantów, którzy przegonili chuliganów z powrotem do sektorów.

Kopcińska pytana w TVP o to zajście powiedziała: "Jesteśmy za tym, aby widowiska sportowe odbywały się, ale muszą być bezpieczne. Kibiców popieramy, chuligaństwa - nie".

Zapewniła też, że służby są skuteczne i pracują nad bezpieczeństwem kibiców. "Nie możemy pozwolić żeby ci, którzy przychodzą kibicować, cieszyć się ze sportu (...) byli narażeni na chuligańskie wybryki" - powiedziała rzeczniczka rządu.

Dopytywana, co zawiodło w Poznaniu, Kopcińska odparła, że rozstrzygnie to toczące się postępowanie. "Trzeba zadać sobie pytanie, jak to możliwe, by tak duże ilości, najprawdopodobniej materiałów pirotechnicznych, bezkarnie wnieść na stadion. To na pewno wymaga wyjaśnienia" - stwierdziła rzeczniczka rządu.

W związku z wydarzeniami w Poznaniu szef MSWiA Joachim Brudziński spotkał się w poniedziałek z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem, by omówić działania podjęte przez funkcjonariuszy Policji.

MSWiA podało, że Brudziński polecił wiceministrowi Jarosławowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, zwołanie posiedzenia Rady, aby omówić sytuacje, do której doszło podczas meczu Lecha Poznań i Legii Warszawa.

Resort poinformował jednocześnie, że poznańska policja prowadzi czynności operacyjno-rozpoznawcze i analizuje nagrania z monitoringu na stadionie, by zidentyfikować osoby, które w niedzielę podczas meczu rzucały środki pirotechniczne i wbiegły na murawę stadionu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann poinformował w poniedziałek, że podjął decyzję, że bez udziału publiczności odbędzie się na stadionie w Poznaniu pierwsze pięć meczów jesiennej rundy Ekstraklasy oraz trzy mecze w ramach rozgrywek Ligi Europy. Wojewoda wysoko ocenił reakcję służb na niedzielne zajście. Jak mówił, policja zareagowała bardzo profesjonalnie, kompetentnie i błyskawicznie.