Para prezydencka przyleciała do Stanów Zjednoczonych we wtorek późnym wieczorem; środę i czwartek spędziła w Nowym Jorku, gdzie Andrzej Duda m.in prowadził debatę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w związku z objęciem w maju przez Polskę miesięcznego przewodnictwa w Radzie. Kolejne dni prezydenckiej wizyty USA to Chicago; w piątek Duda spotkał się tu m.in z burmistrzem miasta i gubernatorem stanu Illinois.

Prezydencki minister Adam Kwiatkowski mówił na początku tygodnia, że najważniejszym celem wizyty pary prezydenckiej w Chicago jest jednak sobotnie spotkanie z Polonią w Millenium Park. Jak mówił, prezydent wręczy odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla Polonii, przekaże też polskim szkołom w USA pamiątkowe dyplomy.

"Ale to przede wszystkim miejsce, gdzie pan prezydent będzie mógł się spotkać z rodakami" - mówił Kwiatkowski. Jak dodał, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości będzie to najważniejsze polonijne wydarzenia na świecie.

Podczas spotkania przewidziane jest wystąpienie prezydenta.

