Idea konferencji „Health and Medical Tourism Summit Eastern Europe 2018” narodziła się w Klastrze Lubelska Medycyna, którego koordynatorem jest Miasto Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Podmioty zrzeszone w Klastrze, a jest ich aktualnie 130, od 4 lat wspólnie zdobywają doświadczenia w tym obszarze przy aktywnej współpracy ze środowiskiem międzynarodowym.

Miejsce organizacji konferencji jest nieprzypadkowe. Mocne przekonanie o priorytetowej roli sektora usług medycznych w gospodarce Lublina w połączeniu z tradycjami miasta aktywnego międzynarodowo i wielokulturowego, w którym od wieków Wschód spotyka się z Zachodem, stanowi mocne kompetencyjne zaplecze dla merytorycznych dyskusji o dalszym rozwoju branży w tej części Europy. Lublin jest gotowy, by pełnić rolę znaczącego miejsca, w którym kształtują się i są wdrażane idee oraz projekty związane ze współpracą międzynarodową w zakresie turystyki medycznej w Europie.

Głównym prelegentem konferencji będzie światowy ekspert w dziedzinie kreowania marki i zachowań konsumenckich Ilan Geva, który uważa, że nie wszystkie kraje w Europie Wschodniej mają taki sam stosunek do usług medycznych. Jest kilka krajów w tym regionie, które robią niesamowite rzeczy w medycynie i rozwijają rynek turystyki medycznej. Ale inne kraje są daleko w tyle, zarówno pod względem ekonomicznym, politycznym, jak i ogólnym podejściem do jakości usług. Wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Podczas konferencji podzieli się swoją wiedzą w zakresie budowy międzynarodowej marki turystyki medycznej oraz przyszłość turystyki medycznej w Europie Wschodniej.

Lubelska konferencja będzie wyjątkową okazją, by poznać doświadczenia i rozwiązania stosowane w branży turystyki medycznej na całym świecie – od Stanów Zjednoczonych, przez Wielką Brytanię, Izrael, Niemcy, Czechy, Węgry, Łotwę, Ukrainę po Chiny czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. W wydarzeniu weźmie udział kilkuset uczestników z ponad 25 państw, którzy będą mieli okazję wysłuchać niemal 30 ekspertów turystyki medycznej, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, klastrów i stowarzyszeń z całego świata, a także zapoznać się z ofertami i dobrymi praktykami około 150 przedsiębiorstw z Polski i Europy Wschodniej świadczących usługi w zakresie zdrowia, medycyny i wellness. Konferencji towarzyszyły będą także spotkania biznesowe, wystawy partnerów wydarzenia, a także przygotowana specjalnie dla uczestników oferta turystyczna, dzięki której będzie można bliżej poznać Lublin i region lubelski.

Konferencja „Health and Medical Tourism Summit – Eastern Europe 2018” odbędzie się 12 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Wciąż jeszcze jest możliwość dołączenia do grona uczestników. Zarejestrować można się poprzez stronę www.hmts.lublin.eu do dnia 24 maja 2018 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji:

Marzena Strok-Sadło

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Lublin

tel.: +48 81 466 25 05

e-mail: marzena.sadlo@lublin.eu