Indonezja: Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków na kościoły

Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków, które zamachowcy-samobójcy, w tym kobieta z dziećmi, przeprowadzili w niedzielę na trzy świątynie chrześcijańskie w Surabai - drugim co do wielkości mieście Indonezji.