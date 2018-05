Szef Platformy wystąpił podczas "Marszu Wolności", który przeszedł w sobotę z Ronda de Gaulle'a na Plac Zamkowy. "Jesteśmy razem nie dlatego, że się boimy, tylko dlatego, że chcemy Polakom dać nadzieję, że skończy się ten fatalny czas dwóch i pół roku, że to już jest koniec PiS, że koniec PiS jest bliski" - podkreślał Schetyna. Przekonywał, że można tego dokonać tylko będąc razem.

"Zjednoczona opozycja, bycie obok siebie, rozmowa, mimo różnic, szukanie tego, co wspólne, szukanie tego, co może nas połączyć - to jest dla nas wyzwanie i to jest dla nas zobowiązanie - w stosunku do milionów Polek i Polaków - że zbudujemy taką koalicję, która wygra te wszystkie cztery (nadchodzące) wybory. To jest nasze zobowiązanie" - mówił Schetyna.

Podkreślił, że tegoroczne wybory samorządowe i prezydenckie w 2020 r. nie będą "końcem marszu". "Musimy patrzeć na ręce PiS-owskiej patologii, musimy mieć pewność, że już nigdy nie wróci do władzy ekipa, która przychodzi po to do władzy, po to wygrywa wybory, żeby zabierać wolność innym, żeby łamać demokrację, żeby niszczyć konstytucję, żeby walczyć z praworządnością" - wskazywał lider Platformy.

Schetyna mówił też, że tym, co da gwarancję, że podczas zbliżających się wyborów samorządowych "głosów nie będą liczyć komisarze PiS-owscy, ale uczciwi ludzie" jest ruch Wolontariuszy Wolnych Wyborów. Jego zdaniem będzie to "armia stu tysięcy ludzi", którzy - jako mężowie zaufania, członkowie komisji - "będą patrzeć na ręce, będą pilnować każdego głosu, każdego krzyżyka na wyborczej karcie". "Oni dadzą nam gwarancję tego, że nasze zwycięstwo będzie prawdziwe i będziemy się mogli z niego cieszyć" - zapewnił lider PO.

Lubnauer: Wolność jest wpisana w polskie DNA; Polacy nie pozwolą na jej zabranie

Wolność jest wpisana w polskie DNA; Polacy nie pozwolą na zabranie sobie wolności, bo oni chcą więcej tej wolności, nie mniej - powiedziała w sobotę na Placu Zamkowym podczas "Marszu Wolności" przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

"Było wiele zamachów na wolność Polski, nigdy się nie poddaliśmy i zawsze zwyciężaliśmy, zawsze na końcu zyskiwaliśmy wolność, dlatego że wolność jest wpisana w polskie DNA i tym razem zwyciężymy. Nie zabiorą nam niezwisłych wolnych sądów, nie zabiorą nam wolności wyboru, sumienia i przekonań. Nie zabiorą nam wolności jak mamy żyć. Musimy w tej chwili zwyciężyć" - podkreśliła Lubnauer.

Przekonywała, że "Polacy nie pozwolą na zabranie sobie wolności, bo oni chcą więcej tej wolności, nie mniej". "Musimy zacząć od samorządu, ta data nie jest przypadkowa. Zaczynamy od samorządu, bo tu się życie Polaków koncentruje, w swoich małych ojczyznach. Ale samorząd to też konkret, to nie pozór. Samorząd to nie jest polityka zastępcza, którą tak lubi PiS. Samorząd to są fundusze europejskie; PiS może doprowadzić, że (je) stracimy, dlatego zaczniemy od samorządów" - wyjaśniła przewodnicząca Nowoczesnej.

Lubnauer przyznała, że "teraz dużo jeździ po Polsce, spotyka się z ludźmi - w Lesznie, Kościanie, Radomiu, Słupsku". "Słyszę od nich, że boją się, że odebrana im zostanie wolność; słyszę przedsiębiorców, którzy narzekają na to, że nigdy nie było takiej niepewności biznesowej; słyszę kobiety, dziewczyny, które mówią, że zabiera im się wolność wyboru. Na to nie pozwolimy, naprawimy Polskę" - podkreśliła.

Powtórzyła, że samorząd to jest "tylko pierwszy krok do dobrej zmiany w Polsce". "Musi być alternatywa, dlatego budujemy tą alternatywę, w jedności siła. Budujemy koalicję, koalicję obywatelską Platformy i Nowoczesnej i środowisk obywatelskich. Budujemy ją na kolejne wybory, bo w jedności jest szansa na zwycięstwo i to dokładnie robimy" - zaznaczyła.

Dodała, że kiedy ludzie pytają ją, jak zrobić, żeby nie stracili wolności, to ona też zadaje im pytania. Lubnauer pytała ludzi zgromadzonych na pl. Zamkowym m.in.: czy chcą więcej wolności - otwartej, liberalnej Polski, współpracującej z Europą; czy chcą żyć tak, jak sobie wybrali i chcą rozdziału kościoła i państwa; czy chcą, żeby odsunąć PiS od władzy i odsunąć tą "szkodliwą ekipę rządzącą". Tłum odpowiadał: "tak".

"Nie mam wątpliwości damy PiS-owi mata, damy mata w czterech ruchach - najpierw będą wybory samorządowe, potem europarlament, potem parlamentarne, a na końcu prezydenckie. PiS przegra, a my wygramy, bo zwycięstwo niesie zwycięstwo" - podkreśliła przewodnicząca Nowoczesnej. Dodała, że "dzięki współpracy narodziła się realna alternatywa i ta alternatywa przyniesie zmianę, mądrą zmianę w całej Polsce". "Zwyciężymy, dlatego że tu państwo z nami są i dlatego, że wszyscy wiemy o co walczymy. Zwyciężymy. Wolność kocham i szanuję" - zaznaczyła Lubnauer.

Traczyk-Stawska: Przyszłam na "Marsz Wolności", by prosić o pomoc dla najsłabszych

Przyszłam tu prosić o to, abyście pamiętali, że najważniejszą sprawą jest to, by najsłabsi mieli pomoc – powiedziała w sobotę na "Marszu Wolności" uczestniczka Powstania Warszawskiego i wieloletnia nauczycielka szkoły specjalnej Wanda Traczyk-Stawska.

Traczyk-Stawska wystąpiła na Placu Zamkowym, gdzie dotarł marsz, który przeszedł z Ronda de Gaulle'a.

"Jestem żołnierzem i nauczycielką, przyszłam bo moje sumienie nauczycielskie nie pozwoliło mi zostawić tych wszystkich, którzy protestują w Sejmie, potrzebują pomocy" – powiedziała Traczyk-Stawska. "Sprowokowana słowami siostry (Małgorzaty-PAP) Chmielewskiej, powiem - wstyd wielki, że przez tyle lat nie potrafiliśmy zauważyć tego co jest tak ważne, że wśród nas są najsłabsi i im trzeba pomagać" – dodała.

Jak mówiła, matki niepełnosprawnych protestujące w Sejmie są "bohaterkami". "To co robią m.in. matki Adriana i Kuby to bohaterstwo; mówię bo znam trud jakim jest uczenie dzieci z niepełnosprawnościami samodzielności" – wskazała Traczyk-Stawska.

"Nie należę do żadnej partii, jestem żołnierzem i nie wolno mi należeć. Moją partią jest cała Polska" – zastrzegła.

Na Placu Zamkowym wyświetlone zostało także nagrane wcześniej przesłanie od protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich rodziców. "Bardzo prosimy, walczcie i o nasza wolność, tak jak i my walczymy o godne życie naszych dorosłych dzieci niepełnosprawnych i żebyśmy mogli stąd jak najszybciej wrócić do naszych domów, rodzin i dzieci, które jeszcze też są w domach" - apelowała na filmie jedna z protestujących od ponad trzech tygodni w Sejmie matek.

Niepełnosprawny Jakub Hartwich dziękował opozycji za dotychczasowe wsparcie. "Bardzo chciałbym podziękować i poprosić wszystkich o jeszcze większe wsparcie, abyśmy mogli wywalczyć tak ważny dla nas postulat 500 złotych na życie" - powiedział.

Ratusz: 50 tys. na "Marszu Wolności"; policja: te dane co najmniej kilkukrotnie przeszacowane

Według stołecznego urzędu miasta w kulminacyjnym momencie "Marszu Wolności" uczestniczyło 50 tys. osób - podał PAP rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Z kolei w ocenie rzecznika komendy stołecznej policji asp. Mariusza Mrozka liczba podana przez ratusz jest przeszacowana "co najmniej kilkukrotnie".

W sobotę ulicami centrum Warszawy przeszedł organizowany przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i Komitet Obrony Demokracji "Marsz Wolności". Manifestacja wyruszyła po południu z ronda de Gaulle’a i przeszła Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy.

Milczarczyk pytany przez PAP o frekwencję powiedział, że w według danych urzędu miasta, w kulminacyjnym momencie manifestacji brało udział 50 tys. osób.

Z kolei w ocenie rzecznika komendy stołecznej policji asp. Mariusza Mrozka liczba osób uczestniczących w manifestacji podana przez ratusz jest "zdecydowanie przeszacowana, co najmniej kilkukrotnie". Dodał, że policja przede wszystkim dba o bezpieczeństwo, statystyki z marszu są jej tylko do tego potrzebne.