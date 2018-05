"Będę prezydentem dla 80 milionów, prawicowych i lewicowych, alewitów oraz sunnitów, Turków oraz Kurdów. Będę bezpartyjnym prezydentem" - ogłosił Ince podczas konwencji kemalistowskiej CHP. Na znak swojej niezależności odpiął partyjną odznakę i zastąpił ją państwową flagą.

"Wszystko będzie o wiele piękniejsze. 24 czerwca napiszemy historię" - zaznaczył. "Najpierw przywrócimy sprawiedliwość" - dodał Ince, oskarżając Erdogana o "podważanie demokracji".

Kandydat opozycji jest parlamentarzystą od 2002 roku; reprezentuje miasto Yalova w zachodniej Turcji. 54-letni były nauczyciel fizyki jest zagorzałym przeciwnikiem Erdogana oraz rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Prorządowy dziennik "Daily Sabah" określa go jako "populistę i pragmatyka" wywodzącego się z "umiarkowanie konserwatywnego środowiska".

Krytyczna wobec władzy Erdogana CHP zawarła sojusz z trzema innymi ugrupowaniami opozycyjnymi przed zaplanowanymi również na 24 czerwca przedterminowymi wyborami parlamentarnymi. Sojusz wyborczy, jak zauważa Reuters, pozwoli mniejszym partiom obejść regulacje, według których partie muszą zdobyć co najmniej 10 proc. głosów, by wejść do parlamentu. Sojusznicze ugrupowania mają być silną koalicją przeciwko partiom popierającym Erdogana.

Z kolei główna prokurdyjska turecka Ludowa Partia Demokratyczna (HDP) ogłosiła w środę, że jej kandydatem w czerwcowych wyborach prezydenckich będzie jej były lider, przebywający w więzieniu Selahattin Demirtas.

Datę przyspieszonych wyborów parlamentarnych i prezydenckich Erdogan ogłosił 18 kwietnia. Wcześniej planowano je na listopad 2019 roku. Swoją decyzję szef państwa argumentował koniecznością szybkiego przejścia na system prezydencki, za czym większość Turków opowiedziała się w referendum w 2017 roku.

Erdogan sprawuje władzę w Turcji od 2003 roku, początkowo jako premier (do 2014 roku), a następnie jako prezydent.