W połowie grudnia 2017 roku, podchodzący do lądowania w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim myśliwiec MiG-29 rozbił się w okolicach Kałuszyna na Mazowszu. Samolot pilotował jeden, 28-letni pilot; startował z tego samego lotniska, na którym miał wylądować. W poszukiwaniach pilota udział brało co najmniej 200 osób: Żandarmeria Wojskowa, a także policja, straż pożarna i leśnicy. Został odnaleziony po ok. dwóch godzinach i przewieziony do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie.

"Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podjął decyzję o wyróżnieniu Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju 8 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sinołęce" - napisano w komunikacie MON.

Resort podkreślił, że strażacy z Sinołęki jako pierwsi dotarli na miejsce wypadku myśliwca MIG-29, a także - razem z policjantami - odnaleźli pilota i udzielili mu pomocy medycznej. Odznaczony zastęp OSP był też odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz - jak podkreśla MON - "za wsparcie żołnierzy oraz funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia".

Na podstawie decyzji szefa MON z 12 lutego medale otrzymali: Kamila Kaczmarczyk, Ryszard Kaczmarczyk, Łukasz Kiciński, Ireneusz Kuć, Krzysztof Michalczyk, Piotr Pachnik, Piotr Piesak oraz Marcin Rudnicki.

Ówczesny szef MON Antoni Macierewicz mówił w grudniu ub.r., że przyczyny katastrofy myśliwca MIG-29 bada Komisja Badania Wypadków Lotniczych i Lotnictwa Państwowego i po zakończeniu prac, opinii publicznej zostanie w tej sprawie przedstawiony "raport, bądź też komunikat".

Okoliczności zdarzenia bada też Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, który w grudniu ub.r. wszczął śledztwo ws. sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym wz. z katastrofą samolotu MIG-29. Grozi za to do 10 lat więzienia.

Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" to polskie odznaczenie resortowe w formie trzyklasowej odznaki (złotej, srebrnej i brązowej), przyznawanej przez ministra obrony narodowej za szczególne zasługi na rzecz suwerennej i niepodległej Polski. (PAP)

autor: Maciej Zubel