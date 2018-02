"Sygnały o kilkukrotnym użyciu chloru". Macron apeluje do Putina

Prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina, by "zrobił wszystko co możliwe, aby syryjski reżim położył kres nie dającemu się uzasadnić pogorszeniu sytuacji humanitarnej w Syrii" - przekazał Pałac Elizejski.