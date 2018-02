Droga S19 będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa oddziału GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie umów.

Najkorzystniejsze oferty na oba odcinki złożyła firma IVIA z Katowic. Wartość oferty na odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) o długości ok. 22,7 km to 9,3 mln zł, a zadeklarowany termin realizacji to 22 miesiące.

Natomiast wartość oferty na odcinek węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem) o długości ok. 10,4 km to 4,5 mln zł, termin realizacji to 19 miesięcy.

Rarus zaznaczyła, że przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Dyrekcja brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, którymi były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego i doświadczenie głównego projektanta mostowego.

„Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa) o długości ok. 18,3 km” – dodała.

W poniedziałek w Rzeszowie podpisana została umowa z wykonawcą koncepcji programowej na odcinek S19 od węzła Babica do węzła Domaradz. Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że podpisanie umowy oraz wybór najkorzystniejszych ofert na dwa kolejne odcinki S19 na Podkarpaciu to ważne kroki do powstania szlaku Via Carpatia w Polsce. „To także potwierdzenie tego, że realizujemy nasze obietnice. S19 ma zapewnione finansowanie, a coraz więcej odcinków jest kierowanych do realizacji” – dodał.

Koncepcja programowa pomoże wybrać GDDKiA docelowe rozwiązania projektowe i technologię realizacji. Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km. Na Podkarpaciu S19, która będzie częścią trasy Via Carpatia, będzie miała docelowo ok. 170 km. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Jacek Ensztein