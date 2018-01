Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin w piątek wieczorem w Gdańsku uczestniczył w Gali Evening Pracodawców Pomorza, podczas której nagrodzeni i wyróżnieni zostali najlepsi przedsiębiorcy działający na Pomorzu oraz osoby szczególnie zasłużone dla działalności naukowej, biznesowej oraz społecznej.

Wicepremier zapewnił, że "rząd zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby dialogu było więcej a podziałów jak najmniej". "Wiemy jak ważny jest kapitał zaufania, wyciszenie, załagodzenie podziałów społecznych i politycznych, wiemy, jak ważny jest dialog" – mówił. Zauważył, że otoczenie społeczne "liczy się też dla tempa rozwoju gospodarczego, rozwoju firm".

Przypomniał, że w piątek Sejm przyjął pakiet ustaw, które składają się na tzw. konstytucję biznesu. "Jako rząd mamy poczucie, że to jest pierwszy krok, że konieczne są następne kroki, które zdecydowanie poszerzą wolności gospodarczej" – tłumaczył. Powiedział, że "rząd planuje też systemową deregulację, systemowe ograniczanie liczby przepisów na zasadzie: jeden nowy przepis to dwa dotychczasowe muszą zniknąć".

Mówiąc o współpracy nauki i gospodarki przypomniał o przygotowanych ustawach o innowacyjności. "Przez ostatnie dwa lata wraz z wicepremierem Mateuszem Morawieckim włożyliśmy mnóstwo wysiłku żeby zbudować pomost między nauką a gospodarką" – zauważył. "Prawdziwymi bohaterami tego procesu łączenia nauki i gospodarki nie są ministrowie a naukowcy, którzy taką współpracę podejmują i przedsiębiorcy, którzy decydują się na ryzyko zaangażowania w sferę badań i rozwoju" – zaznaczył.

Jedną z nagród specjalnych przyznawanych przez Pracodawców Pomorza jest "Primum Cooperatio" (Nade wszystko współpraca) im. prof. Bolesława Mazurkiewicza. Za rok 2017 Nagrodę "Primum Cooperatio" i statuetkę otrzymał prof. Andrzej Czyżewski, kierujący Katedrą Systemów Multimedialnych i specjalnością naukową inżynieria dźwięku i obrazu na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. "Prof. Czyżewski swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest współpraca między gospodarką a nauką, która przynosi wymierne korzyści obu środowiskom" – uzasadniał przyznanie nagrody prezydent organizacji Pracodawcy Pomorza, Zbigniew Canowiecki.

Jednym z wielkich projektów prof. Czyżewskiego jest IDENT – Multimodalny, biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego, realizowany przy współpracy PKO BP oraz pomorskiej firmy Microsystem. Technologia bazuje na unikatowych, odrębnych dla każdego człowieka cechach. Wiele realizowanych projektów jest adoptowanych w różnych dziedzinach życia, np. Cyber-Oko, umożliwiające chorym komunikację ze światem zewnętrznym.

Laureat w swoim wystąpieniu ocenił, że wysunięcie się Politechniki Gdańskiej na prowadzenie wśród uczelni technicznych w Polsce jest efektem tego, że uczelnia ma "najlepsze w Polsce otoczenie biznesowe". "To są wspaniali przedsiębiorcy, otwarci na innowacje, płacący podatki, z których utrzymywane są uczelnie, hojni – wnoszą wkłady własne do projektów badawczych" – argumentował.

Specjalną nagrodę gospodarczą "Złoty Oxer", przyznawaną za konsekwencję i determinację w budowaniu firmy, otrzymali Danuta i Andrzej Przybyło za swoją spółkę Browar Amber z Bielkówka. "Ta wyjątkowa nagroda przyznawana jest osobom będącym wzorem dla naszego środowiska gospodarczego, które dzięki własnej inicjatywie, uporowi i determinacji, zbudowały od podstaw firmę pomimo licznych przeszkód i wyzwań" - uzasadniono.

Podsekretarz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Zarudzki w swoim wystąpieniu zaapelował: "pamiętajmy o obszarach wiejskich, rozwijamy przedsiębiorczość na obszarach wiejskich". "Twórzmy nowe miejsca pracy w szczególności tam, gdzie mamy jeszcze wiele do zrobienia, mamy Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju" – mówił.

Nagroda specjalna "Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie" przyznawana jest dla firm i podmiotów ekonomii społecznej zaangażowanych w działalność społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagrody w tej kategorii otrzymali: Fundacja Innowacji Społecznej i Orbis SA Region Północny.

Nagrodę "Pracodawca 2017 r. Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot" otrzymała firma LPP S.A. zatrudniająca ponad 25 tys. osób na całym świecie.

Tytuł i statuetkę "Pomorskiego Pracodawcy Roku" otrzymują przedsiębiorstwa-liderzy pomorskiego biznesu, osiągający dobre wyniki finansowe i gospodarcze oraz potrafiący dostrzec potencjał swoich pracowników, zabezpieczyć im odpowiednie warunki pracy i możliwości rozwoju.

Nagrody główne "Pomorski Pracodawca Roku 2017" otrzymały: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z Sopotu, spółka Izohan z Gdyni, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Izobud z Gdańska oraz spółka Netz z Gdańska. Jedenastu firmom wręczono wyróżnienia.

Prezydent Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki w rozmowie z PAP ocenił, że tego typu nagrody i wydarzenia "zdecydowanie motywują pracodawców". "Zmienia się wizerunek pracodawcy i my to zauważamy już w badaniach opinii społecznej" – dodał. "Samo środowisko przyswoiło sobie już zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, kodeksu etyki zawodowej i dziś byłby to powód do wstydu, gdyby się okazało, że jakaś firma stroni od wspierania programów np. senioralnych, adaptacji imigrantów czy wspierania ekonomii społecznej" – tłumaczył Canowiecki. Ocenił, że "pracodawcy stają się coraz bardziej prospołeczni a nie są tylko zagonieni w zdobywaniu kolejnych milionów zysku".