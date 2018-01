Szef państwa przebywa na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos; w czwartek spotkał się z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem.

Duda relacjonował, że z Vucziciem rozmawiał głównie o sytuacji na Bałkanach, zwłaszcza na Bałkanach Zachodnich. "Pytałem prezydenta, o to, jak on widzi tę sytuację. Mówił mi o bardzo trudnej sytuacji, skomplikowanej niezwykle w Bośni - oczywiście na tym tle politycznym, etnicznym" - powiedział prezydent. Jak dodał, poruszono również temat Kosowa.

Duda podczas spotkania podkreślił, że Polska wspiera "europejskie, unijne aspiracje" Serbii. "Uważam, że drzwi do Unii Europejskiej powinny pozostać otwarte (...) zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy kryzys związany z Brexitem, bo my wszyscy powinniśmy pokazywać, że Unia jednak jest jednością, jest żywa i jest otwarta na te kraje i społeczeństwa, które do Unii Europejskiej chcą przystąpić" - mówił prezydent.

Według niego "absolutnie nie wolno zamykać drzwi" do Wspólnoty. "Tych, którzy do Unii aspirują, powinniśmy zapewniać o tym, że jeżeli spełnią wymagane kryteria, to zostaną do UE przyjęci".

Duda oświadczył, że UE powinna się rozwijać po to, "żebyśmy my, jako wielka gospodarka unijna, byli coraz bardziej konkurencyjni i po to, żeby miała UE dopływ tej świeżej myśli". "Żebyśmy mogli wykorzystywać też to nowe, co przynoszą ze sobą nowe kraje członkowskie, tak jak przyniosła Unii Europejskiej Polska" - stwierdził prezydent.