Gawłowski: we wtorek odniosę się do wniosku prokuratury ws. uchylenia immunitetu

We wtorek, na konferencji prasowej odniosę się do wniosku prokuratury - powiedział w niedzielę poseł PO Stanisław Gawłowski. Prokuratura wystąpiła w grudniu do Sejmu o zgodę na pociągnięcie Gawłowskiego do odpowiedzialności karnej i zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.