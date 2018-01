Kowalczyk: powinno powstać Prawo łowieckie, które będzie kompromisem

Decyzja należy do parlamentarzystów, to będzie zadanie na następny tydzień, by powstało Prawo łowieckie, które będzie kompromisem - powiedział w piątek minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że "chodzi o to, żeby Polski Związek Łowiecki był kontrolowany, sterowalny".