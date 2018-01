W czwartek zarząd Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o wykluczeniu z partii posłów: Joanny Fabisiak, Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka za złamanie dyscypliny podczas głosowań nad projektami ws. zmian w prawie aborcyjnym. Natomiast posłów PO, którzy nie wzięli udziału w tych głosowaniach, czekają kary klubowe.

Z kolei troje posłów Nowoczesnej: Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Schmidt i Krzysztof Mieszkowski zawiesiło członkostwo w klubie Nowoczesnej. Powodem jest postawa grupy posłów Nowoczesnej podczas tych samych głosowań. Nie wzięło w nich udziału 10 posłów tej partii.

W ocenie prof. Parucha dyscyplinowanie posłów w oparciu o kwestie światopoglądowe "jest zadaniem karkołomnym". "Trudnym nie tylko w partiach liberalnych, ale także w partiach konserwatywnych. Nie jest to obszar łatwy do ogarnięcia. Jestem zdumiony, że liderzy obu tych partii podjęli próbę dyscyplinowania swoich szeregów w tym obszarze" – zauważył.

Politolog zwrócił uwagę, że "inaczej wygląda sytuacja w PO, a inaczej w Nowoczesnej".

"W Nowoczesnej po ostatnim jej kongresie mamy faktyczny kryzys wewnętrzny tej partii. Kontestowane jest przywództwo Katarzyny Lubnauer. To jest jakaś faza tego kryzysu wewnętrznego" – zaznaczył prof. Paruch.

Z kolei w PO dyscyplinowanie posłów, zdaniem profesora, jest próbą "utwierdzenia silnego przywództwa Grzegorza Schetyny". Jak ocenił, szef PO "poprzez dyscyplinę w takich kwestiach usiłuje pokazać, że jest niekwestionowanym liderem głównej partii opozycyjnej".

Sejmowa większość zdecydowała w środę, że obywatelski projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", zakładający liberalizację obowiązujących przepisów w sprawie aborcji, nie będzie procedowany. Do skierowania go do dalszych prac w sejmowej komisji zabrakło 9 głosów. Do dalszych prac sejmowych trafiła, zaostrzająca przepisy, propozycja Komitetu Obywatelskiego "#ZatrzymajAborcję".(PAP)

autor: Alfred Kyc