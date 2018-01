Petru: To Katarzyna Lubnauer i zarząd wymyślili nazwę "Plan Petru"

To Katarzyna Lubnauer i zarząd partii wymyślili nazwę "Plan Petru" - mówił były lider Nowoczesnej Ryszard Petru na temat nowo powołanego przez siebie stowarzyszenia. Dodał, że do utworzenia "Planu Petru" namawiali go członkowie Nowoczesnej.