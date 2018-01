PSL chce, by każda gmina w Polsce otrzymała przynajmniej 50 tys. zł na 100-lecie niepodległości

PSL zgłosi we wtorek poprawkę do projektu budżetu państwa na 2018 r. przewidującą, by każda gmina w Polsce otrzymała przynajmniej 50 tys. zł. na uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości - zapowiedział w poniedziałek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.