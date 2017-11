Konsultant ds. komunikacji społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku, Sylwia Ressel powiedziała w piątek PAP, że w organizowanej już po raz szósty akcji "Każdy może pomóc", na rzecz potrzebujących dzieci, podopiecznych MOPR w Gdańsku z każdym rokiem wzrasta liczba listów do św. Mikołaja.

W ubiegłym roku było 600 listów a kilka lat temu – po kilkaset i kilkadziesiąt. W tym roku dzieci, z pomocą pracowników MOPR napisały rekordową liczbę 800 listów z prośbą o prezenty. Podczas minionych pięciu edycji "Każdy może pomóc" udało się obdarować łącznie ponad półtora tysiąca gdańskich dzieci.

Projekt gdańskiego MOPR "Każdy może pomóc" to przedsięwzięcie, dzięki któremu każdy może spełnić marzenia dzieci m.in. z rodzin uboższych, mniej zaradnych opiekuńczo, wychowawczo czy życiowo. Akcja polega na losowaniu i pobraniu przez darczyńców listów – informacji, przygotowanych m.in. na podstawie rozmowy pracownika socjalnego z dzieckiem. Następnie, w oparciu o dane tam zawarte, np. o wieku, jego płci, pasjach, ulubionych kolorach darczyńca przygotowuje prezent dla anonimowego dziecka (listy są oznaczone tylko imieniem i indywidualnym kodem). Prezenty zostaną wręczone podczas wielkiej świątecznej zabawy w Międzynarodowych Targach Gdańskich 20 grudnia.

Ressel wyjaśniła, że MOPR w Gdańsku, średnio w ciągu roku, pomaga ok. 16 tys. osób, w tym niepełnosprawnym, seniorom i rodzinom z dziećmi. Wsparcie udzielane jest w postaci np. poradnictwa, pomocy żywnościowej, finansowej i rzeczowej oraz aktywizacji zawodowej. "My znamy potrzeby tych rodzin z dziećmi, do których adresowana jest akcja +Każdy może pomóc+, to są zdiagnozowane rodziny, z którymi często pracują asystenci rodziny czy pracownicy socjalni" – wyjaśniła. Dodała, że są to rodziny zarówno z jednym dzieckiem jak i wielodzietne. "To są też rodziny, które mają pieniądze ale są np. niewydolne opiekuńczo czy wychowawczo, w których istnieje problem przemocy, uzależnień, głównie od alkoholu czy choroby psychiczne" – powiedziała Ressel.

Osoby zainteresowane przygotowaniem paczki powinny zgłosić się do gdańskiego MOPR, tel. 797 909 120, mail: kmp@mopr.gda.pl lub osobiście, ul. Dyrekcyjna 5. Poinformowała, że po listy zgłaszają się najczęściej anonimowe osoby. Podała, że są wśród nich m.in. przedstawiciele władz miasta, radni, urzędnicy, pracownicy MOPR, GPEC, Straży Miejskiej i Policji. W ubiegłym roku osób chcących pomóc było więcej niż listów od dzieci. Listy będą rozdawane do 10 grudnia. Upominki trzeba przygotować i dostarczyć w terminie od 11 do 15 grudnia do siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich przy ul. Żaglowej. (PAP)

autor: Bożena Leszczyńska