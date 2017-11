Ministerstwo rolnictwa przygotowało kolejną propozycję zmian do przepisów regulujących obrót ziemią w Polsce. Nowe rozwiązania zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag wyznaczono do 30 listopada 2017 r.

- Projekt nie narusza podstawowego celu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jakim jest ochrona polskiej ziemi rolnej i zapewnienie nabywania nieruchomości rolnych, w pierwszej kolejności przez rolników, na powiększenie i tworzenie gospodarstw rodzinnych. Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom, a także uwzględniają znaczną część wniosków przekazywanych przez organizacje rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby fizyczne i prawne oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) - podkreśla resort.

Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Autorzy projektu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego proponują ułatwienie w zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa; rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o rodzeństwo rodziców, pasierba, zięcia oraz synową; wyłączenie spod ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnej przypadku gdy nabycie to następuje w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

Ponadto, możliwe będzie za zgodą dyrektora KOWR, nabywanie nieruchomości rolnych przez: uczelnie publiczne na cele dydaktyczne; państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne; spółki prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia.

Doprecyzowany ma być tryb postępowania oraz przesłanki, na podstawie których dyrektor KOWR będzie mógł wyrazić zgodę na zakup nieruchomości rolnej. M.in. projekt określa wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody oraz wskazanie sposobu udokumentowania braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolników indywidualnych, osób bliskich, Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowane przepisy dopuszczają możliwość sprzedaży lub oddania nieruchomości rolnej w posiadanie przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia w przypadku, gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy będąca rolnikiem indywidualnym lub młodym rolnikiem urządzającym gospodarstwo rolne. Taka zgoda będzie musiała być wyrażona przez dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej.

Projektodawcy proponują ponadto wyłączenie stosowania prawa pierwokupu akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz prawa nabycia nieruchomości rolnych od spółek osobowych, które posiadają nieruchomości rolne o łącznej powierzchni mniejszej niż 1 ha.

Przygotowana przez resort rolnictwa ustawa wprowadza także zmiany do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa m.in. znosi konieczności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha w pierwszej kolejności na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że chodzi o ujednolicenie obowiązujących przepisów i dostosowanie ich do regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Wyjaśniono, że w zasobie znajduje się obecnie 160 tys. działek rolnych do 1 ha, których zakupem nie są zainteresowani rolnicy.

Przewiduje się także umożliwienie udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż lub dzierżawę państwowych gruntów rolnikom posiadającym akcje lub udziały w spółce, będącej grupą producentów rolnych.

Według projektowanej nowelizacji będzie można organizować przetargi ograniczone, w którym oprócz rolników będą mogły uczestniczyć osoby, które nie spełniają wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, lub które nie spełniają wymogu 5-letniego okresu zamieszkiwania w gminie, w której położona jest nieruchomość lub też nie posiadają kwalifikacji rolniczych - pod warunkiem, że osoby te nie skończą 40 lat.

W przyszłym tygodniu w resorcie odbędzie się spotkanie konsultacyjne poświęcone projektowi ustawy. Zostało na nie zaproszonych ponad 70 organizacji rolniczych, do których skierowano projekt ustawy w ramach konsultacji społecznych.