Para cesarska przywitała Trumpów przy wejściu do rezydencji japońskich monarchów. 83-letni Akihito powiedział, że jest "bardzo szczęśliwy", mogąc przyjąć amerykańską pierwszą parę, a następnie wszyscy czworo zniknęli za zamkniętymi drzwiami pałacu, gdzie towarzyszyli im jedynie tłumacze – podała agencja EFE.

EFE zauważa, że amerykański przywódca prezentował się tego ranka szczególnie poważnie, w odróżnieniu od przyjacielskiego i spontanicznego usposobienia okazywanego przez niego zwykle podczas spotkań z głowami obcych państw. W niedzielę Trump rozegrał partię golfa z japońskim premierem Shinzo Abem, który mówił do prezydenta USA po imieniu, a po udanych zagrywkach obaj przybijali sobie "piątki".

Powaga prezydenta może wynikać z dochodzących zza oceanu informacji o tragicznej strzelaninie w Teksasie. W niedzielę czasu lokalnego w tym stanie (poniedziałek rano w Japonii) media poinformowały, że samotny napastnik otworzył ogień w kościele, zabijając co najmniej 26 osób i raniąc 24, zanim sam zginął.

Przed wizytą w Pałacu Cesarskim Trump wyraził szok "spowodowany tym strasznym aktem zła" i złożył kondolencje bliskim ofiar. "Niech Bóg będzie z mieszkańcami Sutherland Springs w Teksasie. FBI i inne organa ścigania są na miejscu (przestępstwa - PAP). Śledzę sytuację z Japonii" - napisał na Twitterze.

Program wizyty przewiduje jeszcze oficjalne rozmowy z premierem Abe, z którym Trump będzie poruszał temat kryzysu północnokoreańskiego i kwestie handlowe. Następnie obaj przywódcy spotkają się z rodzinami Japończyków uprowadzonych przed laty przez reżim w Pjongjangu, a później wezmą udział w konferencji prasowej i bankiecie wydanym przez Abego w Pałacu Akasaka w japońskiej stolicy.

Japonia jest pierwszym przystankiem podróży Trumpa po Azji, w czasie której odwiedzi on pięć kraj regionu. We wtorek uda się do Korei Południowej, a następnie do Chin, Wietnamu i na Filipiny. Głównym tematem rozmów będzie zagrożenie ze strony reżimu Kim Dzong Una, który mimo sprzeciwu i sankcji społeczności międzynarodowej nie wstrzymuje prac nad swoim programem zbrojeń nuklearnych.

