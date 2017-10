Jak powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Maciej Załęski, w ramach śledztwa "w dalszym ciągu weryfikowane są różne wersje zdarzenia". - Na bieżąco realizowane są różnego rodzaju czynności procesowe, w tym przesłuchania - dodał.

Poinformował też, że "od wielu miesięcy przy sprawie pracuje specjalny zespół funkcjonariuszy", w skład którego wchodzą m.in. funkcjonariusze z CBŚP w Gdańsku oraz Warszawie, a także z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie i warszawskiej komendy miejskiej.

- Do tej pory przesłuchano już około 150 osób. Uzyskano wiele opinii biegłych z różnych specjalności, w tym z zakresu psychologii, informatyki i teleinformatyki, badań fizykochemicznych, daktyloskopijnych, DNA, mechanoskopijnych oraz z badań zapisów wizualnych, w tym monitoringu. Przy sprawie cały czas pracują analitycy kryminalni - podkreślił Załęski. Dodał, że realizowane w tej sprawie czynności "mają charakter ponadstandardowy".

Rzecznik poinformował też, że trudno jest określić termin zakończenia śledztwa. - Będzie to zależało od wyników dalszych działań - zaznaczył.

Wyjaśnił, że "ze względu na szczególny charakter sprawy", prokuratura "tylko w bardzo ograniczonym zakresie upublicznia informacje" dotyczące śledztwa. - Z uwagi na dobro postępowania niemożliwe jest upublicznianie jakichkolwiek informacji mogących wskazywać na planowane działania prokuratury oraz już dokonane ustalenia faktyczne – podkreślił.

Ciało działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów znaleziono w marcu 2011 r. w Parku Kultury w Powsinie. Wszczęto wówczas śledztwo, które formalnie dotyczyło nieumyślnego spowodowania śmierci, ale prokuratura badała w nim kilka możliwych wersji, w tym samobójstwa i zabójstwa.

W 2013 r. z powodu niewykrycia sprawców śledztwo zostało umorzone. Jak informowała wówczas Prokuratura Okręgowa w Warszawie, przyczyną śmierci kobiety było podpalenie naftą skutkujące wstrząsem termicznym i rozległymi oparzeniami ciała oraz podtruciem tlenkiem węgla.

Biegli nie znaleźli przesłanek, które wyraźnie przemawiałyby za tym, że Brzeska popełniła samobójstwo. Prokuratura stwierdziła, że wiele przesłanek wskazuje, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie, lecz część ujawnionych okoliczności nie pozwala także kategorycznie odrzucić wersji o samobójstwie, choć wydaje się ono mało prawdopodobne. Śledczy zaznaczyli jednak, że więcej okoliczności wskazuje na zabójstwo.

W 2013 r. prokuratura informowała, że śledztwo zostaje umorzone w związku z wyczerpaniem się inicjatywy dowodowej i przeprowadzeniem wszelkich możliwych czynności, jednak "w przypadku pojawienia się nowych okoliczności w sprawie, postępowanie zostanie podjęte i będzie kontynuowane w celu ustalenia i zatrzymania sprawców przestępstwa".

W połowie sierpnia ub.r. minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że - na jego polecenie - śledztwo w sprawie śmierci Brzeskiej zostanie podjęte na nowo. Sprawa trafiła do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Na początku października ub.r. Ziobro informował, że wznowione śledztwo "już przynosi efekty". "Nie są to jeszcze efekty, wystarczające do tego, aby stawiać osoby przed sądem. Dlatego, bo przed sądem wszystkie wątpliwości będą tłumaczone na korzyść oskarżonego" – podkreślał dodając, że śledczy pozyskali nowe dowody w tej sprawie, co "utwierdza w przekonaniu, że było to zabójstwo".

Również w październiku ub.r. Prokuratura Krajowa poinformowała, że Wydział Spraw Wewnętrznych PK wszczął śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez warszawskich policjantów i prokuratorów, którzy prowadzili umorzone w 2013 r. śledztwo ws. śmierci Brzeskiej.

Po śmierci kobiety odbywały się, organizowane m.in. przez Komitet Obrony Lokatorów, demonstracje przypominające o niewyjaśnionej sprawie. Jak podawały lokalne media, kobiecie groziła eksmisja, ponieważ była winna kilkadziesiąt tysięcy złotych nowemu, prywatnemu właścicielowi kamienicy, który przejął dawniej komunalny budynek.

30 i 31 października komisja weryfikacyjna, która bada reprywatyzację nieruchomości w Warszawie, ma zająć się właśnie Nabielaka 9, gdzie mieszkała Brzeska.