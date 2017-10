Gowin: Turcja przechodzi wewnętrzne turbulencje, byłbym za tym, żeby poczekać co się z tego wyłoni

Zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby Turcja stała się częścią UE; dzisiaj ten kraj przechodzi wewnętrzne turbulencje i osobiście byłbym za tym, żeby poczekać, co wyłoni się z tego pewnego zamętu politycznego - mówił we wtorek w TVN24 wicepremier Jarosław Gowin pytany o przyjęcie Turcji do UE.