"Tak naprawdę my i rezydenci mówimy o tym samym. Mówimy o zwiększeniu finansowania systemu opieki zdrowotnej, mówimy o zwiększeniu zarobków nie tylko rezydentów, ale i lekarzy, którzy skończyli specjalizację. Mówimy również o organizacji ochrony zdrowia" – oświadczył marszałek Karczewski, który sam z wykształcenia jest lekarzem chirurgiem.

"Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, na dobrym polu do dyskusji, do rozmowy i do dojścia do porozumienia" – dodał.

Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, który także brał udział w spotkaniu z rezydentami, relacjonował, że protestującym zaproponowano, by rozmowy z premier nie odbywały się w atmosferze "przystawionego pistoletu do głowy". "Czyli trwającego protestu głodowego" – wyjaśniał.

"Sądzę, że porozumienie zostanie wypracowane" – mówił minister.

Spotkanie z premier Szydło zaplanowano na środę o godz. 13.