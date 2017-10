"Do prokuratury dowieziono już dwoje z trójki zatrzymanych i wykonywane są z nimi czynności. Trzecia osoba dotrze późnym wieczorem lub w nocy, dlatego czynności wobec niej rozpoczną się we wtorek rano” - powiedziała PAP rzecznik prokuratury prok. Katarzyna Bylicka.

Dodała, że informacje o efektach śledztwa i ewentualnych zarzutach, które mogą być postawione tym osobom, zostaną przekazana we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie.

W poniedziałek rano Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie, że na polecenie prowadzącej śledztwo Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymano kolejne trzy osoby w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie, w tym działki przy Pałacu Kultury i Nauki pod dawnym adresem Chmielna 70.

Zatrzymane osoby to: znany warszawski adwokat i były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Grzegorz M., była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. oraz biznesmen skupujący roszczenia do warszawskich nieruchomości Janusz P., który współpracował z warszawskim adwokatem podejrzanym Robertem N. Zatrzymania, na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Z aresztu śledczego do prokuratury doprowadzony zostanie również były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakub R. oraz jego matka adwokat Alina D.

W poniedziałek trwały przeszukania pomieszczeń zatrzymanych, między innymi kancelarii adwokackich. „Zarzucane im czyny dotyczą przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz oszustwa na szkodę określonych spadkobierców, którzy stracili ponad 13 milionów złotych” - podała PK.

Zarządzeniem I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego od 17 października 2016 r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu działa specjalny zespół prokuratorów, który prowadzi postępowania w sprawach dotyczących tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. W toku tego śledztwa dotychczas zatrzymano już 21 osób. Wobec 6 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na tym etapie postępowania prokuratura nie udziela więcej informacji. Zostaną one przedstawione niezwłocznie po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych. (PAP)

autorzy: Roman Skiba, Piotr Doczekalski