"Andrzej Duda musi pamiętać, tak jak był wczoraj mecz, z którego wszyscy się cieszymy (...), że jest świetny Lewandowski. Ale sam Lewandowski bez drużyny nie mógłby nawet podjąć realnej gry; skończyłoby się to wielką klapą i porażką" - powiedział Ziobro w poniedziałek w TVP1.

Był on pytany o słowa prezydenta, który w tym wywiadzie mówił m.in., że "ataki na mnie pochodzą głównie z jednego środowiska; bynajmniej nie jest to środowisko PiS"; dodał, że chodzi o "jednego z koalicjantów PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy". "Wyborcy doskonale pamiętają, że te same osoby w 2011 r., zaraz po wyborach parlamentarnych, zdradziły Prawo i Sprawiedliwość, próbowały rozbić klub parlamentarny PiS i partię. Potem wielokrotnie, publicznie i ostro atakowały śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w związku z podpisaniem Traktatu Lizbońskiego" - mówił Duda.

"Można wszystko powiedzieć" - oświadczył Ziobro, pytany o te słowa. "Czytając ten wywiad, miałem wrażenie, że pan prezydent sugeruje, że pan prezes Kaczyński i PiS chwaliło pana prezydenta za słuszną decyzję (w sprawie weta do ustaw o SN i KRS - PAP) i wyrażało być może entuzjazm; ja sobie nie przypominam takich słów" - oświadczył Ziobro.

"Pan prezydent często odwołuje się do duchowości. Istotą działania Ducha Św. jest prawda, to po pierwsze, a po drugie - mądrość" - dodał minister, podkreślając ze "każdy ma prawo popełniać błąd". "Pan prezydent ma wiele zalet i ma wielkie szanse przed sobą. Ja dalej wyciągam rękę do niego" - zapewnił.

Według Ziobry "prezydent bardzo zabiega o to, by być osobą o wysokiej wiarygodności i zaufaniu". "Ja bym chciał panu prezydentowi w tym pomóc" - zaznaczył minister.