Dodała, że magistrat cały czas współpracuje z prokuraturą, pomagając wyjaśnić wątpliwe przypadki i przekazując dokumenty, które są w posiadaniu Urzędu. "W przypadkach, co do których sami mamy wątpliwości, prosimy prokuraturę o zbadanie sprawy" – mówiła Chylaszek.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że zdecydował o powołaniu zespołu prokuratorskiego, który zajmie się sprawami wyłudzeń kamienic na terenie Krakowa. W jego skład wejdą też przedstawiciele policji.

Ziobro powiedział na środowej konferencji prasowej, że jego decyzja została poprzedzona przeprowadzoną przez prokuratora regionalnego w Krakowie analizą i kwerendą "zaległych spraw" w krakowskiej prokuraturze okręgowej oraz w podległych jej prokuraturach; miała ona na celu weryfikację, czy również w tym mieście, podobnie jak w Warszawie, mógł mieć miejsce proceder wyłudzeń kamienic i nieruchomości przez zorganizowane grupy przestępcze.

Analiza ta - dodał minister - "prowadzi do jednego pewnego wniosku". "Mamy do czynienia z wielką aferą wyłudzeń kamienic na terenie miasta Krakowa. Jest to rzecz dla nas w tej chwili już bezsporna" - powiedział prokurator generalny.

Poinformował, że zadaniem zespołu będzie dokonanie dokładnej oceny wszystkich tych postępowań, które toczyły się do tej pory na różnych szczeblach prokuratury w Krakowie oraz podjęcie postępowań zakończonych decyzjami o umorzeniu bądź odmowie ich prowadzenia.

"W każdym wypadku, kiedy prawo na to pozwoli, zespół ten ma doprowadzić do z jednej strony pociągnięcia do odpowiedzialności karnej winnych wyłudzeń i nadużyć. Z drugiej zaś strony podjąć ma wszelkie działania poza karne, w tym natury cywilnej oraz administracyjnej, aby móc odzyskać to, co uda się jeszcze odzyskać z rąk przestępców i grup zorganizowanych, które działały na terenie miasta Krakowa" - zapowiedział Ziobro.(PAP)