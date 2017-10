Jak powiedział minister Gliński, wzięcie przez resort kultury współodpowiedzialności za budowę placówki "było oczywiste"; pytaniem pozostaje fakt, dlaczego dopiero teraz wolna Polska buduje pierwsze muzeum żołnierzy wyklętych" - mówił.

"To to jest muzeum poświęcone tym bohaterom polskiej historii, którzy podejmowali dramatyczne decyzje. W historii może właśnie jest najważniejsze to, jak pojedynczy ludzie wybierają w okresie próby. To były dramatyczne wybory; to były straszne wybory. Nasze pokolenie nie ma przed sobą takich dylematów" - powiedział wicepremier Gliński podczas poniedziałkowej uroczystości.

Jak podkreślił, "dzięki tym wyborom żołnierzy wyklętych, ale także ich poprzedników, nasza wspólnota funkcjonuje. Polska istnieje i naszym obowiązkiem jest pamiętać o tym - także dla przyszłych pokoleń".

Muzeum powstanie w byłym areszcie śledczym. Gmach powstał w 1903 r. jako więzienie carskie. Więzieniem był również podczas okupacji niemieckiej i po 1944 r.

Placówka ma upamiętniać Żołnierzy Polski Niepodległej, ma też uczyć i edukować.

Budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce jest finansowana w ramach dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie prac przewidziano na koniec czerwca 2018 r. Otwarcie muzeum dla zwiedzających ma nastąpić jesienią przyszłego roku.