"Dzisiaj jest potrzebna merytoryczna praca nad reformą. Koalicja rządowa działa dobrze, a wspólnym celem Zjednoczonej Prawicy jest gruntowna i oczekiwana przez obywateli reforma wymiaru sprawiedliwości. Pani premier Beata Szydło oczekuje na prezydencki projekt ustawy reformujący wymiar sprawiedliwości, do przygotowania którego zobowiązał się pan prezydent" - powiedział Bochenek.

Jak dodał, szefowa rządu uważa, że ambitna reforma sądownictwa powinna zawierać trzy zasadnicze elementy. "Demokratyzację wymiaru sprawiedliwości, wprowadzenie izby dyscyplinarnej oraz otwarcie najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości na młodych, doświadczonych sędziów" - wskazał rzecznik rządu.

Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla tygodnika "Sieci" ocenił, że podwójne weto prezydenta Andrzeja Dudy "to był smutny dzień dla tych wszystkich Polaków, którzy liczyli na rzeczywistą zmianę w wymiarze sprawiedliwości". Jego zdaniem decyzja prezydenta utrudnia realizację zobowiązań złożonych w kampanii wyborczej.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski - odnosząc się do wywiadu Ziobry - powiedział PAP, że byłoby dobrze, gdyby głos w sprawie działań prezydenta zabrała premier Beata Szydło w związku z rozdźwiękiem między dwiema partiami tworzącymi rząd: PiS i Solidarną Polską. Jak ocenił, słowa ministra sprawiedliwości stoją w kontrze do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Do sprawy odniosła się też w poniedziałek rzeczniczka PiS Beata Mazurek. "Pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską nie ma żadnego konfliktu, jeśli minister Szczerski uważa inaczej, to powinien się zwrócić do ministra Ziobry o wyjaśnienie, tego, co miał na myśli, albo sam przekazać to, co myślał, mówiąc o konflikcie. Dowód na to, że jesteśmy jednomyślni daliśmy podczas głosowania przy reformie wymiaru sprawiedliwości" - powiedziała Mazurek. Jak dodała, "jesteśmy jedną drużyną i trzymamy się razem". Podkreśliła też, że PiS i prezydent są zgodni, że wymiar sprawiedliwości trzeba reformować.

W poniedziałek, o czym poinformował PAP rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, do Sejmu trafiły, wraz z uzasadnieniami, weta Andrzeja Dudy do ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Decyzję taką prezydent zapowiedział przed tygodniem.