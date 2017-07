USA: Trump wzywa Senat do zmiany sposobu głosowania

Prezydent USA Donald Trump wezwał w piątek Republikanów za pośrednictwem Twittera do zmiany sposobu głosowania w Senacie, tak by zwykła większość 51 do 49 głosów wystarczyła do zatwierdzania ustaw bez możliwości stosowania obstrukcji parlamentarnej (tzw. filibuster).