Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oświadczył w środę, że ustawy dotyczące polskiego sądownictwa będą miały bardzo poważny, negatywny wpływ na niezawisłość wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W związku z tym - jak dodał - KE zaleca, by polskie władze w ciągu miesiąca rozwiązały wszystkie zidentyfikowane problemy w sprawie sądownictwa.

Timmermans poinformował jednocześnie, że jak tylko wejdzie w życie, podpisana we wtorek przez prezydenta, nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, Komisja rozpocznie, w związku z nowym prawem, procedurę o naruszenie praworządności w naszym kraju. Zapowiedział, że w przypadku odwołania sędziów Sądu Najwyższego lub przeniesienia ich w stan spoczynku, KE jest gotowa uruchomić art. 7 traktatu unijnego dopuszczający sankcje.

Lider Platformy, odnosząc się do stanowiska Timmermansa, ocenił że jest to "ważny sygnał potwierdzający ostrzeżenia, które płyną z Brukseli odnośnie oceny decyzji prawnych polskiego rządu i polskiego parlamentu". "Wydaje się, że decyzja o dwóch wetach prezydenta Dudy (do ustawy o Sądzie Najwyższym i noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - PAP) zmienia tę sytuację, ale - jak słyszeliśmy - nie do końca. Bardzo wyraźnie widzimy, że sprawa ustawy o ustroju sądów powszechnych wraca i ona będzie rozpatrywana w Komisji Europejskiej" - dodał Schetyna.

Jego zdaniem, wiceszef KE dał w środę "bardzo wyraźny sygnał" Polsce, by zmienić kształt noweli ustawy o ustroju sądów. "Nie mam zbyt dużej wiary, że zrobi to polski rząd, polska premier, więc uważam, że w tej sytuacji, wychodząc naprzeciw także tym dziesiątkom tysięcy Polaków na protestach w ostatnich dniach, na ulicach polskich miast, to prezydent Duda powinien mieć inicjatywę i w ramach (...) przygotowania dwóch nowych projektów ustaw - o KRS i SN, powinien także - i takie jest moje oczekiwanie - poprawić tę ustawę o ustroju sądów powszechnych" - podkreślił szef PO.

W jego ocenie, taka inicjatywa Andrzeja Dudy byłaby odpowiedzią na "wielkie wyzwanie i prośbę o trzecie weto", które formułowali Polacy protestujący na ulicach wielu polskich miast. "Pokazałaby również, że możemy rozmawiać w nowej sytuacji i w nowy sposób i takie zachowanie jest oczekiwane przez Komisją Europejską" - zaznaczył polityk.

Zadeklarował, że Platforma Obywatelska jest gotowa wspólnie pracować z prezydentem nad przygotowaniem projektu zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych.

Lider PO przestrzegał jednocześnie, że groźba uruchomienia art. 7 Traktatu o UE jest dla naszego kraju niebezpieczna. "Rząd nie może zatykać uszu, uważając że nic się nie stało. Stało się coś poważnego i trzeba podjąć kroki, by wyjść z tej trudnej sytuacji" - przekonywał polityk.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował o zamiarze zawetowania dwóch ustaw - o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Timmermans wyraził w środę zadowolenie z tej decyzji. Prezydent zapowiedział jednocześnie w poniedziałkowym orędziu, że w niedługim czasie będzie chciał przedstawić własne projekty reformujące polskie sądownictwo.