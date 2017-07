W poniedziałek przed Pałacem Prezydenckim zorganizowano protest przeciwko reformie sądownictwa pod hasłem "3xVETO - Pod Pałacem Prezydenckim bez partyjnych liderów!".

"To bezpartyjna demonstracja, zorganizowana przez nas wszystkich i dla nas. Mam nadzieję, że to jest wyraźny sygnał (dla władzy - PAP) i powód do refleksji" - powiedział współorganizator demonstracji Bartosz Mindewicz. "Chcemy reformowania (sądownictwa - PAP) ale nie szarżowania, to nie może tak wyglądać" - dodał.

Demonstrujący mieli transparenty: "Spacerujemy do jesieni", "Nic o nas bez nas", "Nie ma wakacji bez demokracji", "Jutro jest dzisiaj". Skandowano: "wolność, równość, demokracja", "trzecie weto", "wszystko wetuj, nie kokietuj", "konstytucja".

Część protestujących trzymała w ręku biało-czerwone flagi oraz flagi UE. Naprzeciwko wejścia do Pałacu Prezydenckiego, na ul. Krakowskie Przedmieście rozłożono dużą biało-czerwoną flagę.

Pisarz Jacek Dehnel mówił o języku, którego używa się w debacie publicznej. "Znaleźliśmy się razem w tym strasznym momencie, a skok na sądy nie do końca udaremniony, jest tylko częścią problemu. (...) każdy z nas, musi zmienić swój język, a co za tym idzie, swój sposób myślenia" - powiedział. "Stoimy tu razem, bo zależy nam na wolności i konstytucyjnych prawach, do których należy również równouprawnienie" - mówił.

"Wystrzegajmy się słów o "wieśniactwie mentalnym", "robolach", ale też o "chamach, którzy zaprzedali wolność za 500 plus". (...) Program PiS jest niesprawiedliwy i nieprzemyślany, cynicznie wykorzystuje prawdziwe emocje, ale prawidłowo zdiagnozował problem, że wielu naszych współobywateli nie może żyć godnie" - powiedział pisarz.

Zdaniem prawnika Krzysztofa Izdebskiego prezydent powinien zawetować także ustawę o ustroju sądów powszechnych. "To jest jeszcze rzecz, która powinna być naprawiona. Wiemy, że prezydent zapowiedział podpisanie tej ustawy. Może jeszcze go przekonamy. To, co możemy robić jako obywatele to udzielać się nie tylko w czasie wyborów" - zaznaczył.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował o zamiarze zawetowania dwóch uchwalonych niedawno ustaw - o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Podpisze za to - jak zapowiedział jego rzecznik Krzysztof Łapiński - nowelę ustawy o ustroju sądów powszechnych. Prezydent chce ponadto przygotować, być może we współpracy z ekspertami, własne projekty reformujące KRS i SN.