Waldemar Buda (PiS) wniósł by poprawki PiS były rozpatrywane łącznie - w jednym głosowaniu. "To skandal niezgodny z Regulaminem Sejmu" - protestowała przeciw temu opozycja, która została przegłosowana. O opinię został poproszony przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu. "W tej kwestii decyzja należy do wysokiej Komisji" - powiedział reprezentant biura.

Opozycja protestowała także przeciw "niemożności uzasadniania" poszczególnych poprawek.

Przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz (PiS) informował wcześniej, że zdecydowana większość poprawek PiS to poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Dodawał, że jednak kilka "jest istotnych".

Jedna z poprawek PiS zakłada wydłużenie vacatio legis projektu z 14 do 30 dni. Kolejna przewiduje, że regulamin Sądu Najwyższego będzie określał prezydent w drodze rozporządzenia, a nie minister sprawiedliwości. Inna poprawka uwzględniająca wniosek prezydenta, zakłada, iż o tym, kto spośród obecnych sędziów pozostanie w SN po uchwaleniu nowej ustawy ostatecznie zdecyduje prezydent, a nie - jak pierwotnie proponowano minister sprawiedliwości. Przedłożona została również poprawka, wedle której o wyborze sędziów - członków KRS będzie decydował Sejm większością 3/5 głosów.