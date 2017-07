Robot zbudowany przez uczniów rywalizował w wybieraniu z wody i segregowaniu kolorowych piłeczek, symbolizujących zanieczyszczenia.

„Na olimpiadzie FIRST Global w Waszyngtonie reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce na ponad 160 drużyn z całego świata” – poinformował Marcin Giza prezes zarządu fundacji Wschodni Klaster Innowacji, która wraz z kraśnickim samorządem prowadzi drużynę robotyki Spice Gears.

„To ogromny prestiż. Nasza drużyna zbudowała robota, który szybko i dokładnie wykonywał zadania, bardzo dobrze go przetestowała. Jesteśmy dumni, bo w świat poszła też informacja, że młodzież z Polski ma wysokie umiejętności i wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii” – dodał Giza.

Jak zaznaczył, pierwsze miejsce zajęła także drużyna z Europy.

Turniej FIRST Global - rodzaj olimpiady w zakresie robotyki - był rozegrany po raz pierwszy, w dniach 16-18 lipca w Waszyngtonie. Zawody są częścią amerykańskiego programu FIRST mającego na celu rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności w zakresie nowych technologii, kreatywności i innowacyjności.

Tematyka olimpiady związana była z czystością wody. Zawody polegały na tym, że każda drużyna otrzymała wcześniej zestaw takich samych części, z których zbudowała robota, zaprogramowanego do wykonywania określonych zadań – wybierania z rzeki kolorowych piłeczek (symbolizujących zanieczyszczenia), segregowania ich i transportowania w określone miejsca.

Fundacja Wschodni Klaster Innowacji w Kraśniku od trzech lat zajmuje się edukacją w zakresie robotyki, programowania i nowoczesnych technologii. Prowadzona przez Fundację kraśnicka drużyna składa się z 30 uczniów szkół średnich; w zawodach w Waszyngtonie wzięło udział siedmioro z nich.

Giza powiedział, że w styczniu w Lublinie fundacja we współpracy z samorządami zorganizuje turniej robotyki lego, w którym młodzież będzie konstruować roboty z klocków lego. Mają być do nich zaproszone przede wszystkim zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjów z regionu, ale przyjmowane mają też być zgłoszenia drużyn z całej Polski. Szczegółowe zasady będą podane na konferencji we wrześniu.