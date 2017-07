"Nie będziemy w żadnym wypadku popierać tego projektu. Chcemy zmian, chcemy wymiar sprawiedliwości oddać pod kontrolę obywateli" - powiedział Jachnik podczas debaty nad projektem PiS ustawy o SN.

Oświadczył, że z zażenowaniem obserwuje dyskusję nad projektem. „Państwo jesteście w stanie przerzucać się kto jest winny. Ja się pytam, co mają z tego obywatele, z poprzedniego wymiaru sprawiedliwości i z obecnego wymiaru sprawiedliwości” – mówił poseł Kukiz'15.

Jego zdaniem, PiS chce zagarnąć wymiar sprawiedliwości i mieć go pod kontrolą. „My chcemy oddać wymiar sprawiedliwości pod kontrolę obywateli” – powtórzył Jachnik. "Nie wstyd wam za taki projekt, bo mnie byłoby by wstyd za taki projekt" - mówił do posłów PiS.

Zaznaczył, że klub Kukiz’15 nie zgadza się ze sposobem procedowania projektu. „Od początku wam mówimy. Nie słuchacie nic. Robicie po swojemu. Rozjeżdżacie walcem wszystko. Za chwilę następni będą wszystko zmieniać” – oświadczył Jachnik. „Za dwa lata możecie się dziwić jaki będzie wynik wyborczy, jak będziecie dalej tak postępować” – mówił Jachnik pod adresem posłów PiS.

„Nie będziemy brać udziału w tej hucpie” – dodał.