PGZ podpisała z Bell Helicopter list intencyjny ws. śmigłowca dla polskiej armii



Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisała z Bell Helicopter z grupy Textron list intencyjny o współpracy w zakresie platform m.in. śmigłowca wielozadaniowego UH-1Y Venom, który mógłby w przyszłości znaleźć się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, podała PGZ.

"Na podstawie podpisanego listu intencyjnego Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Bell Helicopter będą prowadzić wspólne prace, mające na celu określenie możliwości pokrycia przyszłego zapotrzebowania Sił Zbrojnych RP na śmigłowce wielozadaniowe przez platformę UH-1Y Venom. Dokument dotyczy również potencjalnej współpracy przemysłowej i biznesowej w ramach programu pozyskania przez Siły Zbrojne RP śmigłowca uderzeniowego 'Kruk', ujętego w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP" - czytamy w komunikacie.

W toku kooperacji, której ramy zakreśla podpisany list intencyjny, PGZ i Bell Helicopter określą technologie mogące zostać objęte transferem technologii od amerykańskiego partnera do polskich spółek przemysłu obronnego, a także zakres prac produkcyjnych i serwisowych, które spółki z Grupy PGZ będą mogły wykonać samodzielnie w przypadku zakupu przez Ministerstwo Obrony Narodowej śmigłowców szturmowych AH-1Z Viper oraz śmigłowców wielozadaniowych UH-1Y Venom, podano także.

"Podpisany list intencyjny stwarza Polskiej Grupie Zbrojeniowej możliwość implementacji światowej klasy technologii śmigłowcowych w naszych zakładach przemysłowych. Cieszę się, że Grupa PGZ uczyniła kolejny krok w relacjach biznesowych z firmą Bell i mam nadzieję, że relacje te w przyszłości jeszcze się umocnią. Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w nowoczesne śmigłowce wielozadaniowe i szturmowe to jeden z priorytetowych aspektów planu modernizacji polskiej armii. Naszym celem jest to, żeby Siły Zbrojne otrzymały sprzęt najwyższej klasy, istotnie zwiększający zdolności obronne Polski" - skomentował prezes PGZ Błażej Wojnicz, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy głęboko przekonani, że ten podjęty wraz z PGZ krok stanowi solidną podstawę do umacniania naszych dalszych relacji i pokazuje zaangażowanie firmy Bell Helicopter na rzecz polskich celów wojskowych oraz dążenia do rozwoju przemysłu. Program H-1, oferujący najnowsze śmigłowce szturmowe i wielozadaniowe dostępne na rynku, stwarza także znaczące pole do współpracy z naszymi potencjalnymi parterami przemysłowymi, takimi jak PGZ. Śmigłowce AH-1Z i UH-1Y dają duża przewagę z tytułu wspólnych części, jednocześnie zapewniając najbardziej skuteczne i wydajne środki realizacji misji bojowych" - dodał wiceprezes Bell Helicopter, odpowiedzialny za rozwój programów wojskowych Rich Harris.

W grudniu 2016 r. PGZ i Bell Helicopter podpisały listy intencyjny o kooperacji dotyczącej śmigłowca szturmowego AH-1Z Viper, przypomniano.

AH-1Z Viper ma 85% głównych elementów wspólnych ze śmigłowcem wielozadaniowym UH-1Y Venom firmy Bell Helicopter, co zwiększa zdolność do ich rozlokowania i utrzymania, zmniejszając jednocześnie potrzeby szkoleniowe oraz obciążenie logistyczne pomiędzy obiema platformami i ostatecznie obniżając całkowite koszty ich cyklu życiowego w odniesieniu do pozyskania, eksploatacji, utrzymania i obsługi. AH-1Z i UH-1Y są najnowszą generacją śmigłowców, która kontynuuje ponad 80-letnią tradycję Bell Helicopter, firmy która stworzyła pierwszy w historii śmigłowiec szturmowy i wielozadaniowy i ma na koncie więcej godzin w lotach bojowych niż jakikolwiek inny producent na świecie, wyjaśniono.

Śmigłowce szturmowe AH-1Z oraz śmigłowce wielozadaniowe UH-1Y są obecnie użytkowane przez Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych w rejonach, gdzie panują jedne z najtrudniejszych warunków na świecie i są środowiskowo przystosowane do najbardziej surowymi wymagań wojskowych, co sprawia, że te zaawansowane samoloty są niezawodne i łatwe do utrzymania, doskonale sprawdzając się zarówno w środowiskach lądowych, jak i morskich. Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych stosuje najbardziej zaawansowane uzbrojenie i czujniki, aby zapewnić na polu bitwy realizację strategii "pierwszy zobacz, pierwszy strzelaj", podsumowano w komunikacie.

Polska Grupa Zbrojeniowa to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł.

Bell Helicopter, całkowicie zależna spółka Textron Inc., jest producentem cywilnych i wojskowych, załogowych i bezzałogowych samolotów pionowego startu oraz pionierem w dziedzinie rewolucyjnych zmiennopłatów "tilt-rotor". Bell Helicopter obsługuje klientów w ponad 120 państwach.

