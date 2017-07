Smoliński zaznaczył, że pieniądze zostały ujęte w uchwale rządu, dotyczącej Narodowego Programu Mieszkaniowego (NMP).

"To kwota – po pierwsze – na bezzwrotne wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego, to jest na budownictwo komunalne oraz – po drugie – na dofinansowanie kosztów budowy mieszkań społecznych czynszowych prowadzonych przez podmiot prywatny we współpracy z gminą, a także na domy dla bezdomnych" - wyjaśnił Smoliński.

Dodał, że 6,2 mld zł ma być wykorzystane do 2025 roku.

Uchwałę ws. NPM rząd przyjął we wrześniu 2016 roku. Zakłada ona zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej.

Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym, do 2030 r. średnia liczba mieszkań ma wzrosnąć z obecnych 363 na 1000 mieszkańców, do 435. "Zakładając, że nie zmieni nam się liczba mieszkańców i nie ubędzie nam mieszkań, to oznacza dokładnie 2 mln 744 tys. mieszkań, w ciągu 13 lat" - mówił jeszcze w czerwcu prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

W skład NMP wchodzi pakiet Mieszkanie plus, oparty na trzech filarach, mających pomóc stworzyć w Polsce ofertę mieszkaniową kierowaną do wszystkich gospodarstw domowych. Te trzy filary to: dostępne budownictwo na wynajem na gruntach Skarbu Państwa (obecnie prowadzony jest pilotaż części komercyjnej Mieszkanie plus), wsparcie dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe (IKM) oraz społeczne budownictwo czynszowe.

Pilotaż części komercyjnej prowadzony jest przez BGK Nieruchomości. Trwają już budowy domów m.in. w Jarocinie, Białej Podlaskiej, Gdyni, Pruszkowie. BGKN zakłada, że na koniec 2017 r. w ramach programu Mieszkanie plus w budowie będzie 10 tys. lokali. Jak informował prezes Barszcz, na część komercyjną "mamy obecnie 5 mld zł", ale potencjał inwestycyjny funduszu może wynieść docelowo nawet kilkadziesiąt miliardów złotych.

IKM to oszczędzanie na cele mieszkaniowe. Pieniądze zaoszczędzone na kontach będzie można przeznaczyć nie tylko na zakup mieszkania czy budowę domu, ale także np. na wkład własny przy zakupie nieruchomości. Oszczędności będzie można także wykorzystać na remont czy wykończenie mieszkania bądź domu. IKM mają być zwolnione z tzw. "podatku Belki", czyli od podatku od zysków kapitałowych. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym budżet państwa przeznaczy na premie dla oszczędzających na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych 200 mln zł w 2019 r., 400 mln zł w 2020 r., 600 mln zł w 2021 r., 800 mln zł w 2022 r., 1 mld zł począwszy od 2023 r.

Mariusz Polit(PAP)