"Musimy pracować razem, by przeciwstawić się siłom, czy to pochodzącym ze środka, czy to z zewnątrz, z Południa czy ze Wschodu, które grożą osłabieniem tych wartości i wymazaniem związków z kulturą, wiarą i tradycją sprawiających, że jesteśmy tym, kim jesteśmy" - cytuje AFP fragmenty przemówienia.

Amerykański prezydent ma także wezwać do walki z biurokracją. "Po obu stronach Atlantyku, nasi obywatele stawiają czoło jeszcze jednemu zagrożeniu, ale takiemu, które możemy ściśle kontrolować. To zagrożenie jest dla niektórych niewidoczne, ale Polakom bardzo dobrze znane. To pełzająca rządowa biurokracja, która pozbawia naród żywotności i bogactwa" - powiedział Trump.

"Zachód stał się wielki nie dzięki papierkowej robocie i regulacjom, ale dlatego, że ludzie mieli swobodę podążania za swoimi marzeniami i przeznaczeniem" - podkreśli prezydent.

Z wcześniej przekazanych przez media fragmentów przemówienia wynika, że dla Trumpa Polska jest przykładem poszukiwania wolności; prezydent wezwie też Polskę i innych sojuszników USA w Europie do przeciwstawienia się ekstremizmowi.

Polska jest "przykładem dla innych poszukujących wolności i tych, którzy chcą wykazać się odwagą i wolą obrony cywilizacji" - ma według agencji Associated Press powiedzieć Trump.

"Historia Polski jest historią narodu, który nigdy nie stracił nadziei, który nigdy nie dał się złamać i który nigdy nie zapomniał, kim jest" - wynika z fragmentów przemówienia.

Trump ma wezwać, by Polska i inne kraje europejskie były zjednoczone przeciwko ekstremizmowi i innym wrogom, którzy stanowią zagrożenie dla wolności i suwerenności.

Według BBC Trump powie, że jeśli narodom i obywatelom zabraknie determinacji, stawką w grze jest przyszłość cywilizacji Zachodu.

"Doświadczenie Polski przypomina nam: obrona Zachodu opiera się w ostateczności nie na środkach, ale na woli jego narodu, by zwyciężyć" - cytuje BBC fragmenty przemówienia. "Fundamentalnym pytaniem naszych czasów jest to, czy Zachód ma wolę, by przetrwać" - powie Trump.